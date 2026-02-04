Capturan a prófugo por lesiones tras revisión en carretera 57 de Querétaro

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones fue capturado por policías municipales de Querétaro durante recorridos preventivos en la lateral de la carretera 57, a la altura de la colonia Balaustradas.

La actitud evasiva del sujeto al percatarse de la presencia policial alertó a los oficiales, quienes procedieron a realizar una revisión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ) detectaron que dos individuos a bordo de un vehículo se tornaron sospechosos al notar la presencia de la patrulla.

Ante esta situación, los oficiales les marcaron el alto para efectuar una revisión conforme a protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, uno de los tripulantes arrojó en el sistema Plataforma México una orden de aprehensión activa. El mandamiento judicial corresponde al delito de lesiones, aunque no se precisaron detalles sobre el caso que originó la búsqueda del individuo.

Los policías confirmaron el estatus legal del masculino con las autoridades investigadoras correspondientes. Una vez verificada la información, procedieron a asegurarlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para continuar con las diligencias del proceso.

La detención se suma a los operativos de vigilancia que realiza la corporación municipal en vialidades de alta circulación. La carretera 57 representa uno de los corredores con mayor afluencia vehicular en la zona metropolitana de Querétaro.

