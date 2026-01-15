Querétaro, 15 de enero de 2026. — Diputados locales y federales de la Cuarta Transformación en Querétaro presentaron una propuesta para reactivar la construcción de vivienda popular en el estado ante la falta de oferta para familias de bajos ingresos.

Durante conferencia de prensa encabezada por el diputado local Ulises Gómez de la Rosa, se advirtió que desde la década de 2010 prácticamente se dejó de construir vivienda social en Querétaro, ya que desarrolladores inmobiliarios han priorizado proyectos de clase media y residencial.

Actualmente existen más de 40 mil familias con acceso a crédito Infonavit que no pueden ejercerlo debido a que no existe oferta de vivienda dentro de los rangos permitidos, informaron los legisladores.

El crecimiento poblacional y la migración interna han detonado un boom inmobiliario que no ha sido parejo, explicó Gómez de la Rosa.

"Ha habido crecimiento, pero no desarrollo para todos. Hoy vemos una oferta enfocada a sectores con mayor poder adquisitivo, mientras miles de familias quedan fuera", afirmó el legislador estatal.

Rezago histórico y abusos

Los diputados señalaron que Querétaro enfrenta un rezago histórico en política de vivienda, al tiempo que denunciaron abusos de algunos desarrolladores inmobiliarios y la falta de una estrategia estatal que atienda a sectores con menores ingresos. La situación afecta particularmente a trabajadores formales que cuentan con crédito pero no encuentran opciones en el mercado inmobiliario de Querétaro.

El diputado federal Humberto Fernández explicó que, aunque en los últimos 20 años se han construido más de 100 mil viviendas en el estado, en 2025 menos del cinco por ciento correspondió a vivienda popular, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda.

Este tipo de vivienda se considera aquella con valor de hasta 200 UMAS, es decir, alrededor de 713 mil pesos, precisó el legislador federal.

Costos e impuestos como obstáculo

Uno de los principales obstáculos para este tipo de proyectos son los costos asociados a impuestos y derechos locales, que pueden elevar el precio final de una vivienda hasta en 150 mil pesos, además del costo de la toma de agua que en Querétaro puede alcanzar los 70 mil pesos, detalló Fernández.

Ante este panorama, los legisladores presentaron propuesta basada en cuatro acciones: utilidades socialmente responsables para desarrolladores, exentar el pago del traslado de dominio en viviendas menores a 713 mil pesos, otorgar tomas de agua sin costo como lo permite la ley, y reducir los gastos notariales al 20 por ciento en este tipo de operaciones, enumeró Gómez de la Rosa.

Sin impacto presupuestal negativo

Los diputados afirmaron que estas medidas no tendrían impacto presupuestal negativo, ya que actualmente no se está construyendo vivienda popular, y permitirían detonar un mercado hoy inexistente en la zona metropolitana de Querétaro y municipios como Corregidora, El Marqués y San Juan del Río.

Los legisladores aclararon que la propuesta no será presentada como iniciativa inmediata en el Congreso, sino como un llamado formal a presidentes municipales del área metropolitana, cámaras de la construcción y empresas inmobiliarias, a fin de que asuman compromisos para impulsar la vivienda popular en Querétaro.

Finalmente, anunciaron que enviarán cartas a autoridades municipales y organismos empresariales para solicitar su posicionamiento y comenzar mesas de trabajo que permitan materializar esta propuesta durante 2026.