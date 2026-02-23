San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Una pluma inyectable para bajar de peso que se vende por internet contenía un fármaco distinto al indicado en la etiqueta y presentaba crecimiento bacteriano, reveló una alerta sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) difundida por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA).

El producto, comercializado bajo la marca Dr. Pen, es uno de tres que la autoridad federal identificó como ilegales por contener tirzepatida sin registro sanitario.

La tirzepatida es un principio activo utilizado bajo prescripción médica para el tratamiento de diabetes tipo 2 y control de peso. Su popularidad en redes sociales y plataformas de comercio electrónico ha disparado la venta ilegal de versiones sin respaldo sanitario, lo que motivó la intervención de Cofepris tras una denuncia de Eli Lilly y Compañía de México, laboratorio titular del medicamento original.

El caso más grave corresponde a la pluma de aplicación Dr. Pen con cartucho de 20 mg. Aunque la etiqueta indicaba que contenía tirzepatida, el análisis de laboratorio detectó la presencia de semaglutida —un fármaco diferente— además de contaminación bacteriana. El registro sanitario de la pluma utilizada como base se encuentra cancelado y el dispositivo fue reetiquetado para un uso distinto al autorizado originalmente.

Las otras dos marcas señaladas son Rapha Pharmaceuticals Inc., que comercializa una pluma precargada con solución inyectable de 20 mg, y Peptide Xperts, que ofrece tirzepatida combinada con vitamina B12 en presentación de vial. Ninguna cuenta con autorización para venderse en territorio nacional.

Cofepris detecta venta ilegal en gotas, parches y jeringas con tirzepatida

Además de las tres marcas identificadas, Eli Lilly reportó la comercialización ilegal de productos con tirzepatida en presentaciones diversas: gotas, parches, viales y jeringas prellenadas bajo distintas marcas. La farmacéutica detectó la distribución a través de plataformas digitales, sitios web y aplicaciones móviles.

La alerta también tiene respaldo internacional. Autoridades sanitarias de Colombia y Argentina notificaron a Cofepris sobre la circulación ilegal de productos de Peptide Xperts y de la marca Tirzec de la empresa Quimfa S.A. en sus respectivos países.

La SESA recordó que la tirzepatida requiere prescripción médica conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud. Su uso sin supervisión de un especialista puede provocar sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, con riesgo de fallo orgánico.

Cofepris pide a quien tenga en su poder productos de las marcas Rapha, Dr. Pen o Peptide Xperts suspender de inmediato su uso y acudir con un profesional de salud. Las reacciones adversas pueden reportarse al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. La dependencia exhorta a distribuidores y farmacias a adquirir productos únicamente en establecimientos con licencia sanitaria vigente.