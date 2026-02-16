UAQ aplica vacunas gratuitas a estudiantes y personal este 18 de febrero

Facultad de Enfermería aplica mil 600 dosis y mantiene brigadas periódicas de inmunización en campus universitario.

Jornada de vacunación gratuita para la comunidad universitaria de la UAQ en Querétaro, con aplicación de biológicos contra sarampión e influenza

Feb 16, 2026
Querétaro, 16 de febrero de 2026. —Una nueva jornada de vacunación gratuita arrancará el próximo 18 de febrero en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con biológicos contra sarampión-rubéola, influenza, Covid-19, hepatitis B y tétanos disponibles para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La campaña, organizada por la Facultad de Enfermería (FEn), busca completar esquemas de inmunización pendientes y reducir riesgos de contagio en un entorno de alta concentración de personas.

La iniciativa se suma a brigadas anteriores en las que ya se han administrado mil 600 dosis de diversos antígenos entre la comunidad universitaria.

La directora de la FEn, Judith Valeria Frías Becerril, precisó que las jornadas de vacunación en la UAQ responden a temporadas epidemiológicas: influenza y Covid-19 se aplican durante los meses fríos, mientras que sarampión y rubéola se ofrecen en momentos específicos vinculados a la aparición de casos recientes.

Frías Becerril explicó que la convivencia constante entre miles de personas en el campus eleva el riesgo de transmisión de enfermedades prevenibles. Por ello, la Facultad realiza estas campañas de forma periódica para que quienes tengan esquemas de vacunación incompletos puedan ponerse al día sin necesidad de acudir a centros de salud externos.

Mil 600 dosis aplicadas en brigadas de vacunación en la UAQ

La académica detalló que los biológicos se aplican en las instalaciones del programa Enfermería en Salud Integral (ENSAIN), ubicado dentro del campus universitario. Este espacio opera de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas y ofrece tanto la revisión de cartillas de vacunación como la administración directa de antígenos.

Entre los padecimientos que cubren las dosis disponibles se encuentran sarampión, rubéola, influenza estacional, Covid-19, hepatitis B y tétanos, todos considerados de alto riesgo en espacios con interacción social intensa.

La titular de la FEn señaló que mantener actualizado el cuadro básico de protección es una medida fundamental para evitar complicaciones y fortalecer una cultura de prevención sanitaria en instituciones educativas de Querétaro.

La comunidad universitaria interesada puede acudir directamente al módulo ENSAIN el 18 de febrero o en días posteriores dentro del horario de atención para verificar su esquema y recibir las vacunas correspondientes sin costo.

