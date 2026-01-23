San Juan del Río, 23 de enero de 2026. — La Secretaría de Salud estatal reforzó las jornadas de inmunización y vigilancia epidemiológica tras la confirmación de dos casos de sarampión en hermanos adolescentes del municipio capital que contrajeron la infección en Chiapas.

Los pacientes —una joven de 16 años y un menor de 15— presentan evolución favorable sin complicaciones, mientras las autoridades sanitarias intensifican las acciones de control en los 18 municipios para evitar transmisión comunitaria de la enfermedad viral altamente contagiosa.

La dependencia estatal informó que los casos se clasifican como foráneos al haberse originado fuera del territorio queretano, en el contexto del primer caso nacional detectado en febrero de 2025.

Derivado de este hallazgo, la SESA activó protocolos de cerco epidemiológico que incluyen búsqueda intencionada de casos probables, revisión de cartillas de vacunación en escuelas y comunidades, aplicación de dosis de refuerzo y seguimiento de contactos directos en colonias de San Juan del Río y municipios aledaños.

Las autoridades mantienen coordinación interinstitucional con el IMSS, el ISSSTE y el sector privado para garantizar detección oportuna de nuevos casos.

La estrategia de contención se concentra en verificar esquemas completos de vacunación contra sarampión en Querétaro, particularmente en zonas con alta movilidad poblacional como la cabecera municipal de San Juan del Río, donde convergen estudiantes y trabajadores de comunidades rurales del semidesierto queretano.

Vacunación contra sarampión en Querétaro requiere esquema de dos dosis

La SESA detalló que la protección contra el sarampión exige un esquema de dos aplicaciones según la Cartilla Nacional de Salud: la primera dosis a los 12 meses de edad mediante la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas; la segunda dosis varía según el año de nacimiento del menor, aplicándose a los 18 meses en niños nacidos después de 2022 o a los seis años en quienes nacieron antes de esa fecha, como parte de la actualización del esquema nacional de inmunización implementada por la Secretaría de Salud federal.

Para adolescentes y adultos menores de 49 años en San Juan del Río que carezcan de registro de dos dosis aplicadas durante la infancia, las autoridades sanitarias ofrecen vacunación de refuerzo en Querétaro con la fórmula doble viral en los 14 centros de salud distribuidos en el municipio.

La dependencia subrayó que las personas con esquema completo no requieren dosis adicionales, pero deben acudir a valoración médica ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad.

El sarampión se transmite mediante gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, así como por contacto directo con secreciones de personas infectadas.

La alta contagiosidad del virus —que puede permanecer activo hasta dos horas en superficies y aire— explica la necesidad de mantener coberturas de vacunación superiores al 95% en municipios como San Juan del Río, donde la densidad poblacional y el flujo migratorio interno incrementan el riesgo de brotes comunitarios si no se alcanzan niveles óptimos de inmunidad colectiva.

¿Cuándo acudir a revisión médica por sarampión en San Juan del Río?

Las autoridades sanitarias indicaron que los síntomas iniciales incluyen fiebre superior a 38 grados, conjuntivitis, congestión nasal persistente, tos seca y la aparición de pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas conocidas como manchas de Koplik.

Entre el día 12 y 14 posterior a la exposición aparece un exantema rojizo que inicia en el rostro y se extiende progresivamente al tronco y extremidades, con duración de cuatro a siete días seguidos de descamación característica.

La SESA exhortó a la población de San Juan del Río a acudir de inmediato a su unidad médica ante la manifestación de estos signos, evitando la automedicación con antipiréticos o antiinflamatorios que pueden enmascarar síntomas y retrasar el diagnóstico oportuno.

El manejo clínico del sarampión requiere supervisión profesional para prevenir complicaciones como neumonía, encefalitis o infecciones bacterianas secundarias que afectan principalmente a menores de cinco años y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

La dependencia mantiene activa la búsqueda de casos probables en San Juan del Río mediante coordinación con las 18 jurisdicciones sanitarias del estado.

Cuando la situación lo amerita, se aplican medidas de control adicionales como cerco epidemiológico y bloqueo vacunal en colonias o comunidades donde se detecten casos sospechosos, con el objetivo de interrumpir cadenas de transmisión de manera oportuna y proteger a la población vulnerable que por condiciones médicas no puede recibir la inmunización.