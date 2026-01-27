IMSS ofrece 708 nutriólogos en atención primaria

El instituto dispone de personal especializado que brinda consultas individualizadas y sesiones grupales para prevenir diabetes, hipertensión y obesidad en población derechohabiente.

Nutrióloga del IMSS brinda consulta de atención nutricional para prevención de enfermedades crónicas

El IMSS dispone de 708 nutricionistas dietistas en primer nivel que brindan consultas personalizadas para control de diabetes, hipertensión y obesidad.

(depositphotos)
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 27 de enero de 2026. — Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social pueden acceder a consultas con 708 nutricionistas dietistas en clínicas de primer nivel que diseñan planes de alimentación personalizados para prevenir y controlar diabetes, hipertensión y obesidad.

El instituto reconoció este lunes la labor de estos profesionales en el marco del Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo.

La institución opera además con 181 promotores de nutrición que realizan actividades en comunidades para fortalecer la prevención de enfermedades crónicas.

Estos especialistas desarrollan sesiones grupales NutrIMSS que promueven consumo de agua simple, reducción de bebidas azucaradas y práctica regular de actividad física.

Alma Belén Membrila, supervisora del Área de Prevención y Atención al Sobrepeso y Obesidad, explicó que la atención nutricional IMSS abarca desde la infancia hasta todas las etapas de la vida, incluyendo embarazo y lactancia. Estas intervenciones permiten fomentar hábitos saludables y reducir complicaciones asociadas a dislipidemias y enfermedad renal.

Personal de nutrición atiende padecimientos metabólicos en sistema IMSS

Los nutriólogos del instituto evalúan el estado nutricional de pacientes, diseñan planes alimenticios específicos y realizan seguimiento continuo. Su trabajo abarca sobrepeso, trastornos digestivos y alteraciones metabólicas mediante consultas individualizadas en unidades médicas de primer nivel.

El personal también brinda capacitación a trabajadores de la salud y ofrece consejería nutricional en salas de espera.

Las sesiones grupales buscan prevenir el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados que favorecen el desarrollo de padecimientos crónicos y algunos tipos de cáncer.

¿Qué servicios de nutrición ofrece el IMSS para niños?

El instituto combate la malnutrición infantil mediante estrategias específicas que incluyen guías para padres sobre alimentación saludable de niños de 5 a 9 años.

Este material está disponible en el portal institucional para consulta de tutores que buscan mejorar hábitos alimenticios de menores.

Membrila advirtió sobre riesgos de dietas de moda y productos "milagro" que prometen control de peso sin respaldo científico.

La especialista reiteró que no existen alimentos o sustancias que por sí solos curen enfermedades o controlen el peso corporal de manera efectiva.

Una alimentación balanceada acompañada de actividad física y adecuada hidratación contribuye a mantener el equilibrio metabólico.

El sedentarismo y consumo de alcohol favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de millones de mexicanos derechohabientes del sistema de salud.

gobiernonutriciónimss

Reciente

Exposición colectiva de 18 artistas queretanos en Casa de Representación de Querétaro en Ciudad de México
Estilo de vida

18 artistas de Querétaro exponen en CDMX durante Semana del Arte

Dieciocho creadoras y creadores queretanos participarán en la exposición colectiva "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" del 4 al 8 de febrero en la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México, con entrada gratuita de 11:00 a 18:00 horas durante la Semana del Arte en la capital del país.

Muñeca Lele de Santiago Mexquititlán obtiene protección como Indicación Geográfica Protegida en Amealco, Querétaro
Amealco

Muñeca Lele de Amealco obtiene protección federal en Querétaro

La artesanía tradicional de Santiago Mexquititlán obtuvo reconocimiento federal como Indicación Geográfica Protegida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorgando protección legal exclusiva a los artesanos de la comunidad hñöhñö-otomí de Amealco de Bonfil para comercializar la muñeca de tela caracterizada por su cabeza circular y trenzas.

Resolución judicial suspende corrida de toros programada para el 30 de enero en Juriquilla, Querétaro
Querétaro capital

Juez suspende corrida de toros del 30 de enero en Querétaro

El Juzgado Séptimo de Distrito ordenó suspender eventos con maltrato animal en Querétaro, por lo que el municipio acatará la resolución federal y no autorizará el festejo taurino programado para el 30 de enero en la zona de Juriquilla.

Taller sobre Ley Kuri y protección de menores en redes sociales en escuela primaria de San Juan del Río
San Juan del Río

Dorantes orienta a 300 familias sobre Ley Kuri en San Juan del Río

El senador Agustín Dorantes Lámbarri impartió taller en escuela primaria Jesús Reyes Heroles donde explicó uso del control parental y estrategias de comunicación para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de redes sociales.