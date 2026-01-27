México, 27 de enero de 2026. — Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social pueden acceder a consultas con 708 nutricionistas dietistas en clínicas de primer nivel que diseñan planes de alimentación personalizados para prevenir y controlar diabetes, hipertensión y obesidad.

El instituto reconoció este lunes la labor de estos profesionales en el marco del Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo.

La institución opera además con 181 promotores de nutrición que realizan actividades en comunidades para fortalecer la prevención de enfermedades crónicas.

Estos especialistas desarrollan sesiones grupales NutrIMSS que promueven consumo de agua simple, reducción de bebidas azucaradas y práctica regular de actividad física.

Alma Belén Membrila, supervisora del Área de Prevención y Atención al Sobrepeso y Obesidad, explicó que la atención nutricional IMSS abarca desde la infancia hasta todas las etapas de la vida, incluyendo embarazo y lactancia. Estas intervenciones permiten fomentar hábitos saludables y reducir complicaciones asociadas a dislipidemias y enfermedad renal.

Personal de nutrición atiende padecimientos metabólicos en sistema IMSS

Los nutriólogos del instituto evalúan el estado nutricional de pacientes, diseñan planes alimenticios específicos y realizan seguimiento continuo. Su trabajo abarca sobrepeso, trastornos digestivos y alteraciones metabólicas mediante consultas individualizadas en unidades médicas de primer nivel.

El personal también brinda capacitación a trabajadores de la salud y ofrece consejería nutricional en salas de espera.

Las sesiones grupales buscan prevenir el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados que favorecen el desarrollo de padecimientos crónicos y algunos tipos de cáncer.

¿Qué servicios de nutrición ofrece el IMSS para niños?

El instituto combate la malnutrición infantil mediante estrategias específicas que incluyen guías para padres sobre alimentación saludable de niños de 5 a 9 años.

Este material está disponible en el portal institucional para consulta de tutores que buscan mejorar hábitos alimenticios de menores.

Membrila advirtió sobre riesgos de dietas de moda y productos "milagro" que prometen control de peso sin respaldo científico.

La especialista reiteró que no existen alimentos o sustancias que por sí solos curen enfermedades o controlen el peso corporal de manera efectiva.

Una alimentación balanceada acompañada de actividad física y adecuada hidratación contribuye a mantener el equilibrio metabólico.

El sedentarismo y consumo de alcohol favorecen el desarrollo de enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de millones de mexicanos derechohabientes del sistema de salud.