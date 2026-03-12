Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)

La escuela celebra 75 años de formación educativa en el municipio sanjuanense.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. —La Escuela Secundaria General Antonio Caso realizará un Desfile de Generaciones este sábado 14 de marzo como parte de los festejos por su 75 aniversario en San Juan del Río.

La convocatoria está abierta a alumnos activos y egresados de todas las épocas, con punto de reunión a las 7:30 horas en las instalaciones del plantel ubicado en calle H. Colegio Militar No. 1, colonia Centro.

El plantel, fundado en 1951 con el nombre de Octavio S. Mondragón, es una de las instituciones educativas de nivel medio con mayor arraigo en el municipio.

A lo largo de 75 años ha formado a miles de sanjuanenses que hoy se desempeñan en distintos ámbitos profesionales. En 1962 adoptó el nombre de Secundaria Federal Antonio Caso, con el que es conocida hasta la fecha por generaciones de egresados.

La Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Bellas Artes, colabora en la organización del evento junto con el comité conmemorativo y la comunidad escolar.

El desfile busca reunir a ex alumnos de distintas generaciones en un recorrido por calles del centro de San Juan del Río con bandas de guerra y contingentes organizados por año de egreso.

Para facilitar la logística, el comité organizador pidió a los interesados integrarse por generaciones y completar su registro con antelación.

Los informes están disponibles vía WhatsApp al número 427 104 2231, así como en la página de Facebook del plantel bajo el nombre "Antonio Caso".

El programa de celebración por el 75 aniversario incluye además diversas actividades culturales y de reencuentro entre la comunidad escolar.

La secundaria, ubicada en pleno corazón de San Juan del Río, ha sido escenario de formación académica y cívica para una parte significativa de la población del municipio desde mediados del siglo pasado.

Con la participación del gobierno municipal y las familias de alumnos, el Desfile de Generaciones se perfila como uno de los eventos conmemorativos más relevantes del calendario cultural sanjuanense en este primer trimestre de 2026.

