San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. —La Escuela Secundaria General Antonio Caso realizará un Desfile de Generaciones este sábado 14 de marzo como parte de los festejos por su 75 aniversario en San Juan del Río.
La convocatoria está abierta a alumnos activos y egresados de todas las épocas, con punto de reunión a las 7:30 horas en las instalaciones del plantel ubicado en calle H. Colegio Militar No. 1, colonia Centro.
El plantel, fundado en 1951 con el nombre de Octavio S. Mondragón, es una de las instituciones educativas de nivel medio con mayor arraigo en el municipio.
A lo largo de 75 años ha formado a miles de sanjuanenses que hoy se desempeñan en distintos ámbitos profesionales. En 1962 adoptó el nombre de Secundaria Federal Antonio Caso, con el que es conocida hasta la fecha por generaciones de egresados.
La Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Bellas Artes, colabora en la organización del evento junto con el comité conmemorativo y la comunidad escolar.
El desfile busca reunir a ex alumnos de distintas generaciones en un recorrido por calles del centro de San Juan del Río con bandas de guerra y contingentes organizados por año de egreso.
Para facilitar la logística, el comité organizador pidió a los interesados integrarse por generaciones y completar su registro con antelación.
Los informes están disponibles vía WhatsApp al número 427 104 2231, así como en la página de Facebook del plantel bajo el nombre "Antonio Caso".
El programa de celebración por el 75 aniversario incluye además diversas actividades culturales y de reencuentro entre la comunidad escolar.
La secundaria, ubicada en pleno corazón de San Juan del Río, ha sido escenario de formación académica y cívica para una parte significativa de la población del municipio desde mediados del siglo pasado.
Con la participación del gobierno municipal y las familias de alumnos, el Desfile de Generaciones se perfila como uno de los eventos conmemorativos más relevantes del calendario cultural sanjuanense en este primer trimestre de 2026.