No es una reunión cualquiera. Cada mujer en esa mesa representa un nodo distinto de la estructura panista sanjuanense: gobierno estatal, gobierno municipal, dirigencia vigente, dirigencia anterior y Cabildo. Que estén juntas, en un solo encuadre, a 18 meses de la elección, es un acto político que merece lectura atenta.

Lo primero que salta a la vista es que en esa mesa hay dos de las tres aspirantes que el propio Martín Arango, dirigente estatal del PAN, mencionó como las opciones más fuertes para encabezar la candidatura femenina en San Juan del Río: Liliana San Martín Castillo y Ana Eugenia Patiño Correa. La tercera —Tania Ruiz Castro— no está. Y en política, las ausencias hablan tanto como las presencias.

Patiño escribió: "Nuestra fortaleza nace de una ideología que aprendimos en Acción Nacional". La frase no es inocente. Es una declaración de origen partidista que, en el contexto de la contienda interna, traza una línea entre quienes construyeron su carrera dentro del blanquiazul y quienes llegaron por otras rutas. No excluye a nadie por nombre. Pero el criterio está puesto sobre la mesa.

Dos aspirantes, una misma señal en San Juan del Río

El dato político más relevante de esta reunión no es que cinco panistas hayan cenado juntas. Es que las dos aspirantes con raíz local decidieron sentarse del mismo lado antes de competir entre sí.

Liliana San Martín Castillo es la que tiene el cargo de mayor peso institucional en esa mesa: secretaria del Trabajo del estado, nombrada por el gobernador Mauricio Kuri.

Pero su historia política está anclada en San Juan del Río: fue secretaria del Ayuntamiento, asumió interinamente la presidencia municipal en 2021 y su trayectoria jurídica y administrativa la ha mantenido vinculada al municipio. Aunque ha declarado que aún no son tiempos de candidaturas, su presencia en esta reunión dice lo contrario.

Ana Eugenia Patiño Correa, quien publicó la foto, es actualmente secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Roberto Cabrera. Su trayectoria incluye la rectoría de la Universidad Tecnológica de Corregidora y la dirección del Centro Cultural Gómez Morín.

Llegó al gabinete municipal en enero de 2026 y desde entonces ha construido una presencia pública constante. Que sea ella quien narre la reunión en redes la coloca como articuladora del mensaje político, aunque no necesariamente como la única protagonista.

Las otras tres mujeres en la mesa no son acompañantes. Son la estructura.

Bibiana Rodríguez Montes, dirigente municipal del PAN, dejó un cargo en el gabinete de Cabrera para dedicarse de tiempo completo al partido con una meta explícita: recuperar la alcaldía en 2027. Su presencia valida la reunión desde la institucionalidad panista. Con más de 25 años de militancia, regidurías y la secretaría general del comité estatal en su historial, Bibiana es la legitimidad orgánica del movimiento.

Judith Ortiz Monroy, exdirigente municipal y hoy secretaria de la Mujer en el ayuntamiento, es la presencia más reveladora. Expresó en su momento inconformidad pública por reuniones entre la cúpula estatal y ciertos perfiles aspirantes sin incluir a otros cuadros. Que ahora comparta mesa con las dos aspirantes locales sugiere que la herida fue atendida — y que alguien hizo el trabajo de sumar a las inconformes.

Rosalva Ruiz, exdirigente del comité municipal y actualmente regidora síndica del gobierno de Cabrera, aporta un peso institucional que no se mide solo en militancia: como síndica tiene voz y voto en Cabildo, acceso directo a las decisiones del ayuntamiento y una plataforma de gobierno que pocos cuadros internos pueden igualar. Su respaldo no es simbólico.

La pieza que no está en la foto

Tania Ruiz Castro, exdirectora del DIF del municipio de Querétaro, es el otro nombre fuerte para la candidatura. Su perfil tiene ventajas que nadie puede ignorar: visibilidad, capacidad de gestión y un respaldo institucional que se ha expresado con claridad en meses recientes.

Desde que dejó el DIF capitalino a finales de 2025, su presencia en San Juan del Río ha ido en aumento, con eventos en comunidades y colonias que se han interpretado como el inicio de un trabajo de posicionamiento territorial, acompañada por operadores con experiencia electoral en el municipio.

Sin embargo, su historia política no comenzó en Acción Nacional. Y para la militancia orgánica sanjuanense —la que carga credencial del PAN desde hace dos décadas y media— ese dato pesa. No es un defecto, pero sí es una diferencia que no pasa inadvertida cuando alguien escribe "una ideología que aprendimos en Acción Nacional" junto a una foto de cinco mujeres que sí la aprendieron ahí.

¿Qué comunica la reunión?

La lectura más sólida es que Liliana San Martín y Ana Eugenia Patiño, las dos aspirantes con raíz local, decidieron que antes de competir entre ellas necesitan cerrar un acuerdo con la estructura: dirigencia, Cabildo, exdirigencias, militancia histórica. Primero se cierra el frente interno. Después se define quién va.

Eso es más sofisticado que una simple operación de una candidata contra otra. Es un movimiento colectivo que dice: "la candidata será una de nosotras, las que construimos aquí". El mensaje no necesita mencionar a nadie más para que se entienda a quién deja fuera.

Si la selección interna se resuelve por consulta a la militancia, tener a la dirigente municipal, a la exdirigente, a la regidora síndica y a la base territorial del mismo lado es una ventaja que no se improvisa. Y si se resuelve por negociación en la cúpula estatal, llegar con un bloque articulado cambia por completo la correlación de fuerzas.

¿Qué viene?

La definición de la candidatura panista en San Juan del Río será uno de los procesos internos más observados en Querétaro. El partido necesita llegar unido a 2027 si quiere retener una alcaldía que ha gobernado por más de dos décadas, pero los intereses cruzados —locales, estatales y legislativos— complican cualquier acuerdo rápido.

Lo que esta reunión muestra es que el panismo orgánico de San Juan del Río no está esperando a que la decisión baje de arriba. Está construyendo, desde la base, la coalición que le permita llegar a la mesa de negociación con la fuerza suficiente para que sus nombres no sean fáciles de descartar.

La política se lee en lo que se dice. Pero sobre todo en lo que se fotografía.