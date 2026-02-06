Querétaro, 6 Febrero 2026.- Temperaturas bajo cero sacuden las zonas serranas de Querétaro e Hidalgo este viernes, donde la masa de aire polar asociada al frente frío 33 provoca heladas de -5 a 0 grados centígrados que ponen en riesgo a personas en situación de calle, adultos mayores y cultivos agrícolas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, pese a que el sistema frontal dejó de afectar directamente al país, sus efectos persisten en el centro de la República.

Ambas entidades figuran entre los 18 estados con alerta por heladas durante la madrugada, junto con Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla y el Estado de México. En zonas urbanas de Querétaro la mínima descendió a 3°C, mientras que en Pachuca el termómetro marcó 4 grados y en localidades como Tula de Allende y el Valle de Tulancingo apenas alcanzó los 2°C al amanecer.

El contraste térmico define la jornada. Para la capital queretana se esperan cielos despejados con ligera nubosidad y una máxima de 24 grados; en municipios como El Marqués y Corregidora el termómetro llegará a 23 y 24°C respectivamente, sin probabilidad significativa de lluvia. Amealco, en la zona serrana, registrará hasta 27 grados con apenas 10% de posibilidad de precipitación.

Las zonas serranas de Querétaro e Hidalgo registran heladas de hasta -5°C durante la madrugada de este viernes. rotativo.com.mx

Hidalgo enfrenta panorama similar con mínimas de 2°C

En territorio hidalguense la situación es comparable. Pachuca alcanzará una máxima de 17 grados con vientos de 14 kilómetros por hora y riesgo de lluvia inferior al 6%, según el SMN. El Valle de Tulancingo tendrá sensación térmica de 2°C durante las primeras horas, aunque el mercurio subirá hasta los 17 grados hacia las 14:00 horas con cielo despejado.

Tula de Allende reporta condiciones similares: mínima de 2°C y máxima proyectada de 22 grados con rachas de viento de 16 km/h. Para Tizayuca, en la zona conurbada con el Valle de México, se prevé una temperatura máxima de 22 grados con humedad del 37% y vientos de 18 km/h.

La probabilidad de lluvia en ambas entidades se mantiene por debajo del 10%. Los cielos permanecerán mayormente despejados durante la tarde, cuando el ambiente pasará de frío a templado. El SMN recomienda a la población abrigarse durante las primeras horas del día, proteger a grupos vulnerables y resguardar cultivos sensibles a las heladas.

Zona Mínima (°C) Máxima (°C) Prob. lluvia Viento (km/h) Querétaro capital 3 24 Baja — El Marqués 3 23 Baja — Corregidora 3 24 Nula — Amealco 8 27 10% — Pachuca 4 17 6% 14 Tulancingo 2 17 5% 13 Tula de Allende 2 22 Baja 16 Tizayuca 3 22 5% 18

Pronóstico de temperaturas por zona en Querétaro e Hidalgo con heladas en zonas serranas

Para el fin de semana, las condiciones mejorarán gradualmente. El sábado se esperan máximas de hasta 26°C en Querétaro con mucho sol, y el domingo la nubosidad será variable con temperaturas que podrían alcanzar los 27 grados. Las heladas en zonas serranas se atenuarán conforme la masa de aire polar pierda influencia sobre la región centro del país.