Frente frío 33 trae heladas y lluvias aisladas a Querétaro hoy

Conagua pronostica ambiente muy frío en sierras y rachas de viento de hasta 50 km/h en el estado.

Mapa de sistemas meteorológicos con frente frío 33 que provoca heladas y clima frío en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para Querétaro con temperaturas mínimas de 6°C en la capital.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 05, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Heladas en zonas serranas, bancos de niebla y una temperatura mínima de 6°C en la capital marcarán la jornada de este miércoles en Querétaro, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

El frente frío número 33, que se desplaza por el sureste del país, mantiene una masa de aire polar que provoca ambiente muy frío en la entidad, con rachas de viento de 30 a 50 km/h y probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros durante el día.

El sistema frontal genera condiciones de clima frío en Querétaro desde las primeras horas, con cielo medio nublado a nublado y temperaturas que podrían descender por debajo de los 0°C en las partes altas de la Sierra Gorda y zonas montañosas del estado.

A nivel nacional, el frente frío 33 ocasiona lluvias fuertes a intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, además de un evento de "Norte" con rachas de hasta 110 km/h en el istmo de Tehuantepec.

Para Santiago de Querétaro, la Conagua estima una máxima de 17°C durante la tarde, cuando el ambiente pasará a templado.

En las últimas 24 horas, la estación de San Ildefonso registró la mínima más baja del estado con 5.5°C, seguida de Juriquilla con 6°C y El Batán con 7°C. En contraste, Carrillo alcanzó la máxima más alta con 29°C.

Heladas y vientos complican la mañana en Querétaro

Las zonas serranas de la entidad se encuentran entre las regiones con pronóstico de temperaturas mínimas de -5 a 0°C, junto con estados como Guanajuato, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

El viento de dirección variable oscilará entre 30 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que incrementa la sensación térmica en las primeras horas.

La dependencia federal informó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. También advirtió que las rachas de viento tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios.

A nivel nacional, el frente frío 33 propicia la caída de nieve o aguanieve en cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. El Servicio Meteorológico Nacional continúa el monitoreo del sistema frontal y sus efectos sobre el noreste, oriente y sureste del país.

Se recomienda a la población queretana abrigarse en capas durante la mañana, tomar precauciones al conducir en zonas con niebla y proteger cultivos y ganado ante las heladas en municipios serranos. El pronóstico tiene validez de las 06:00 horas del 5 de febrero a las 06:00 del 6 de febrero.

climamedio ambientetemporada invernalfrente frío

Reciente

Yetsi cantautora lanza álbum Sin Traductor de siete canciones de R&B soul y funk ambientado en Miami
Espectáculos

Yetsi lanza Sin Traductor, álbum de R&B y soul desde Los Ángeles

Cantautora lanza siete canciones que combinan R&B, soul y funk con una narrativa de amor e identidad en Miami.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante detención por violencia de género en colonia Las Esmeraldas
San Juan del Río

Cae agresor de mujer en San Juan del Río; está ligado a homicidio en Oaxaca

Policía municipal responde a reporte de violencia de género en colonia Las Esmeraldas.

Zona del centro histórico de Querétaro donde se construirá estación del tren México-Querétaro con ajustes en servicios públicos municipales
Querétaro

Querétaro prepara plan de servicios por obras del tren México-Querétaro

Secretaría de Servicios Públicos coordina con Movilidad el replanteamiento logístico en centro histórico.