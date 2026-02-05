Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Heladas en zonas serranas, bancos de niebla y una temperatura mínima de 6°C en la capital marcarán la jornada de este miércoles en Querétaro, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

El frente frío número 33, que se desplaza por el sureste del país, mantiene una masa de aire polar que provoca ambiente muy frío en la entidad, con rachas de viento de 30 a 50 km/h y probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros durante el día.

El sistema frontal genera condiciones de clima frío en Querétaro desde las primeras horas, con cielo medio nublado a nublado y temperaturas que podrían descender por debajo de los 0°C en las partes altas de la Sierra Gorda y zonas montañosas del estado.

A nivel nacional, el frente frío 33 ocasiona lluvias fuertes a intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, además de un evento de "Norte" con rachas de hasta 110 km/h en el istmo de Tehuantepec.

Para Santiago de Querétaro, la Conagua estima una máxima de 17°C durante la tarde, cuando el ambiente pasará a templado.

En las últimas 24 horas, la estación de San Ildefonso registró la mínima más baja del estado con 5.5°C, seguida de Juriquilla con 6°C y El Batán con 7°C. En contraste, Carrillo alcanzó la máxima más alta con 29°C.

Heladas y vientos complican la mañana en Querétaro

Las zonas serranas de la entidad se encuentran entre las regiones con pronóstico de temperaturas mínimas de -5 a 0°C, junto con estados como Guanajuato, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

El viento de dirección variable oscilará entre 30 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que incrementa la sensación térmica en las primeras horas.

La dependencia federal informó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. También advirtió que las rachas de viento tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios.

A nivel nacional, el frente frío 33 propicia la caída de nieve o aguanieve en cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. El Servicio Meteorológico Nacional continúa el monitoreo del sistema frontal y sus efectos sobre el noreste, oriente y sureste del país.

Se recomienda a la población queretana abrigarse en capas durante la mañana, tomar precauciones al conducir en zonas con niebla y proteger cultivos y ganado ante las heladas en municipios serranos. El pronóstico tiene validez de las 06:00 horas del 5 de febrero a las 06:00 del 6 de febrero.