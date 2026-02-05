Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro trabaja en un replanteamiento de la estrategia de recolección de basura y distribución de papeleras en el centro histórico ante las obras de construcción y la futura operación de la estación del tren México-Querétaro.
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales coordina acciones diarias con la Secretaría de Movilidad para minimizar afectaciones durante la ejecución del proyecto federal.
La obra del tren interurbano contempla una estación en la zona del centro histórico que, una vez en operación, generará una afluencia significativa de personas y vehículos.
Si bien la conclusión del proyecto se estima idealmente para finales de 2027, el municipio ya comenzó a planificar los ajustes necesarios en frecuencia de recolección, rutas de las unidades y número de contenedores.
Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano comparte el trazo actualizado del proyecto federal, y con base en esa información se diseña la nueva logística.
"Sobre todo en las estaciones va a implicar un replanteamiento de la estrategia que tenemos para la recolección de basura y papeleras", indicó el funcionario, quien precisó que en otros tramos de la obra la afluencia de personas no será tan elevada.
Vigilarán plan de manejo ambiental de contratistas federales
El secretario enfatizó que los contratistas de gobierno federal están obligados a incluir en sus contratos el manejo de residuos y de vegetación, además de contar con una manifestación de impacto ambiental por la magnitud de la obra.
Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano como la de Medio Ambiente y la de Servicios Públicos darán seguimiento puntual al cumplimiento de esos compromisos.
Presa añadió que, durante la fase de construcción, el municipio ya apoya con trabajos de recolección, limpieza, señalética y colocación de tapas en registros, incluso en infraestructura que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad o a la Comisión Estatal de Aguas.
"No hacemos distinción, estamos apoyando en todo lo que se pueda para no entorpecer la movilidad en la zona", aseguró.
Los contratistas deben asumir el retiro de todos los residuos generados por la ejecución de la obra dentro de los costos indirectos de sus contratos, según las obligaciones establecidas en la manifestación de impacto ambiental autorizada para el proyecto.