Querétaro prepara plan de servicios por obras del tren México-Querétaro

Secretaría de Servicios Públicos coordina con Movilidad el replanteamiento logístico en centro histórico.

Zona del centro histórico de Querétaro donde se construirá estación del tren México-Querétaro con ajustes en servicios públicos municipales

El municipio vigila que contratistas federales cumplan con el manejo de residuos y vegetación durante la obra

Foto: Proyectos Mexico.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 05, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro trabaja en un replanteamiento de la estrategia de recolección de basura y distribución de papeleras en el centro histórico ante las obras de construcción y la futura operación de la estación del tren México-Querétaro.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales coordina acciones diarias con la Secretaría de Movilidad para minimizar afectaciones durante la ejecución del proyecto federal.

La obra del tren interurbano contempla una estación en la zona del centro histórico que, una vez en operación, generará una afluencia significativa de personas y vehículos.

Si bien la conclusión del proyecto se estima idealmente para finales de 2027, el municipio ya comenzó a planificar los ajustes necesarios en frecuencia de recolección, rutas de las unidades y número de contenedores.

Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano comparte el trazo actualizado del proyecto federal, y con base en esa información se diseña la nueva logística.

"Sobre todo en las estaciones va a implicar un replanteamiento de la estrategia que tenemos para la recolección de basura y papeleras", indicó el funcionario, quien precisó que en otros tramos de la obra la afluencia de personas no será tan elevada.

Vigilarán plan de manejo ambiental de contratistas federales

El secretario enfatizó que los contratistas de gobierno federal están obligados a incluir en sus contratos el manejo de residuos y de vegetación, además de contar con una manifestación de impacto ambiental por la magnitud de la obra.

Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano como la de Medio Ambiente y la de Servicios Públicos darán seguimiento puntual al cumplimiento de esos compromisos.

Presa añadió que, durante la fase de construcción, el municipio ya apoya con trabajos de recolección, limpieza, señalética y colocación de tapas en registros, incluso en infraestructura que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad o a la Comisión Estatal de Aguas.

"No hacemos distinción, estamos apoyando en todo lo que se pueda para no entorpecer la movilidad en la zona", aseguró.

Los contratistas deben asumir el retiro de todos los residuos generados por la ejecución de la obra dentro de los costos indirectos de sus contratos, según las obligaciones establecidas en la manifestación de impacto ambiental autorizada para el proyecto.

gobiernoobras publicastren mx-qro

