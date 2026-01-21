Querétaro, 21 de enero de 2026. — El Partido Acción Nacional en Querétaro solicitó al gobierno federal que la construcción del Tren México-Querétaro se ejecute con calidad, planeación y transparencia.

El partido advirtió que dará seguimiento puntual al desarrollo de la obra y que no permitirá improvisaciones ni trabajos deficientes en un proyecto que impactará la vida cotidana de miles de familias queretanas, informó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango.

Durante rueda de prensa, la regidora panista Maricarmen Presa señaló que cualquier intervención federal en Querétaro debe cumplir con los estándares de calidad que la entidad exige.

La legisladora precisó que Acción Nacional mantendrá vigilancia sobre el proyecto ante la falta de información clara para la ciudadanía sobre cómo se realizarán los trabajos de construcción.

"Si el gobierno federal va a intervenir en Querétaro, tiene que hacerlo con los estándares que nuestra ciudad exige y merece", aseguró Presa.

La regidora agregó que desde Acción Nacional exigirán información clara porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y de qué manera se ejecutarán las obras del proyecto ferroviario.

La legisladora municipal explicó que aunque el proyecto es federal y será ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los gobiernos estatal y municipal habilitaron canales de información para mantener informada a la población sobre cierres viales y rutas alternas.

Además, las autoridades locales sostienen reuniones con comerciantes y habitantes de las zonas que se verán directamente afectadas por los trabajos de construcción.

El vocero del PAN, Kike Mireles, hizo un llamado a las autoridades federales responsables del proyecto para que consideren los antecedentes de otros proyectos ferroviarios en México, donde se documentaron irregularidades en diseño, construcción y supervisión.

Mireles subrayó que Querétaro quiere el tren, pero no a costa de errores que ya tuvieron consecuencias en otras entidades del país.

Supervisión de la Agencia Reguladora

Mireles enfatizó que resulta indispensable que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario refuerce la supervisión durante todas las etapas del proyecto.

El vocero panista indicó que esta medida permitirá evitar fallas técnicas y garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como de los usuarios del sistema ferroviario.

Por su parte, Arango sostuvo que Acción Nacional respalda los proyectos que generan desarrollo, sin importar el partido que los impulse, pero aclaró que el acompañamiento no cancela la exigencia.

El dirigente estatal señaló que el partido solicitará información a la Federación para conocer a detalle el proyecto, al considerar que la transparencia es una obligación del gobierno federal.

"En el PAN le damos la bienvenida al Tren México-Querétaro, pero no vamos a permitir improvisaciones ni obras hechas con mediocridad", comentó el presidente del PAN estatal.

Arango explicó que acompañar un proyecto no significa renunciar a la exigencia ni a la rendición de cuentas, mientras que la transparencia es una obligación y no una concesión del gobierno.

El dirigente panista reiteró que Querétaro no aceptará obras hechas con mediocridad, opacidad o decisiones unilaterales. Arango confirmó que el PAN se mantendrá vigilante para que el Tren México-Querétaro se construya con responsabilidad, información clara y estándares de calidad acordes a la entidad queretana.