Querétaro, 13 de enero de 2026. — Los trabajos para la construcción del Tren México-Querétaro no interferirán con los proyectos de obra social que el gobierno estatal tiene programados en Querétaro, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar.

El funcionario señaló que existe coordinación permanente con las autoridades federales para evitar afectaciones tanto en la movilidad como en la planeación estatal.

El titular de la dependencia explicó que, aunque se trata de una obra de competencia federal, la SDUOP participa en la mesa técnica del proyecto ferroviario atendiendo requerimientos específicos relacionados principalmente con observaciones técnicas menores solicitadas por instancias federales, incluida la Secretaría de Infraestructura y el Ejército.

La ejecución del tren no implicará la suspensión ni el retraso de las obras sociales estatales, ya que se mantiene comunicación constante con las autoridades responsables para que ambos proyectos avancen de manera paralela, precisó Salgado Tovar.

En esta mesa técnica, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación fungen como voceros, mientras que la SDUOP colabora en los aspectos técnicos que le son requeridos.

Respecto a la agenda inmediata de la dependencia, informó que una de las prioridades es el arranque de las obras en Menchaca Peñuelas, las cuales se encuentran en etapa de gestión administrativa y financiera para definir las metas correspondientes a este año.

La primera fase contempla la reestructuración del bordo Cuates I y la construcción de un nuevo bordo, con el objetivo de concluir los trabajos entre los meses de junio y julio.

"El presupuesto de la dependencia continuará enfocado principalmente en obra social", enfatizó el secretario. Las acciones incluyen empedrados, banquetas, guarniciones, drenaje y agua potable, las cuales se llevarán a cabo en los 18 municipios de Querétaro.