Ley Talento: proponen exentar de ISR a jóvenes que regresen del extranjero

Calzada Mercado presenta reforma fiscal para revertir fuga de talento desde Querétaro.

Diputado federal Mario Calzada Mercado presenta la Ley Talento para exención de ISR a jóvenes que estudiaron en el extranjero en Querétaro

Mario Calzada Mercado, diputado federal por el distrito 5, durante la presentación de la iniciativa de reforma fiscal.

Por Diario Rotativo Mar 02, 2026
Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Jóvenes mexicanos que regresen al país tras concluir estudios en el extranjero podrían quedar exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por hasta cuatro años, de aprobarse la reforma a la Ley del ISR presentada por el diputado federal por el distrito 5, Mario Calzada Mercado.

La propuesta, denominada Ley Talento, busca revertir la fuga de capital humano mediante un estímulo fiscal temporal dirigido a profesionistas altamente preparados que se reincorporen a actividades productivas en territorio nacional.

La iniciativa surge en un contexto en el que más de 1.2 millones de mexicanos con alta preparación académica residen fuera del país, según datos citados por el legislador queretano.

Esa cifra representa una pérdida significativa en inversión educativa, innovación y competitividad para México. Calzada Mercado ha impulsado la propuesta como parte de una estrategia para generar incentivos fiscales que atraigan talento de regreso.

El mecanismo contempla una exención del ISR por un periodo equivalente a la duración de los estudios realizados en el extranjero, con un tope de cuatro años.

"No se trata de un privilegio, se trata de una inversión estratégica", señaló el diputado al explicar el alcance de la reforma. Entre los requisitos, los beneficiarios deberán regresar al país dentro de los 12 meses posteriores a la conclusión de sus estudios.

Además, quienes accedan al beneficio tendrán que incorporarse a actividades productivas, científicas, tecnológicas, educativas o de emprendimiento.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con facultades de verificación para evitar abusos en la aplicación del estímulo, precisó Calzada Mercado.

Exención de ISR con reglas claras para el retorno de talento

El legislador argumentó que la propuesta toma como referencia experiencias internacionales. Países como Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y China ya operan con incentivos fiscales focalizados para atraer talento global, lo que ha fortalecido sus economías y sectores estratégicos.

"Miles de jóvenes altamente preparados enfrentan barreras al volver al país, lo que ha provocado una constante fuga de talento", indicó el diputado federal. A su juicio, México no puede continuar perdiendo capital humano por la ausencia de mecanismos que faciliten el retorno de profesionistas formados en el extranjero.

De aprobarse en el Congreso, la Ley Talento representaría el primer estímulo fiscal en México diseñado específicamente para revertir la emigración de jóvenes con formación académica internacional y canalizarlos hacia sectores clave como ciencia, tecnología y emprendimiento.

