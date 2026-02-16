Querétaro, 16 de febrero de 2026. — La fisioterapia será reconocida como actividad profesional en la Ley de Salud de Querétaro tras la aprobación de la reforma al artículo 80 por parte de la Comisión de Salud del Congreso local.
El dictamen subsana un vacío legal que durante 17 años limitó la contratación, regulación y actualización de los fisioterapeutas en el estado, pese a que la Universidad Autónoma de Querétaro oferta la licenciatura desde 2008.
El Colegio Queretano de Fisioterapeutas impulsó la iniciativa ante la ausencia de un marco normativo que respaldara el ejercicio profesional del gremio.
Hasta ahora, los códigos de contratación y los modelos de intervención en el sistema de salud estatal carecían de una figura que integrara formalmente a estos especialistas, lo que repercutía en la atención integral de los pacientes.
La presidenta de la comisión legislativa, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, informó que la falta de reconocimiento formal impedía una adecuada regulación del gremio.
Precisó que representantes del Colegio Queretano de Fisioterapeutas acudieron a la sesión de trabajo donde se aprobó el dictamen.
El diputado Eric Silva Hernández consideró que, además de otorgar certeza jurídica al gremio, es necesario revisar el tabulador salarial de los fisioterapeutas, su clasificación dentro del sistema público de salud, las plazas disponibles y el presupuesto asignado al sector. "Se requiere continuar trabajando con ellos", señaló.
Reforma a fisioterapia en Querétaro abarca prevención y rehabilitación
La modificación al artículo 80 incorpora a la fisioterapia como una disciplina que abarca múltiples áreas de intervención, desde la prevención hasta la rehabilitación.
Con ello, el estado contará con un respaldo legal para regular la capacitación, actualización y contratación de estos profesionales en instituciones públicas.
La Comisión de Salud, integrada también por la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, aprobó el dictamen que ahora deberá ser votado por el pleno del Congreso para su entrada en vigor.