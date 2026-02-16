Reconocen a fisioterapia como profesión en Ley de Salud de Querétaro

Congreso aprueba reforma al artículo 80 que subsana vacío legal en contratación y regulación del gremio.

Comisión de Salud del Congreso de Querétaro aprueba reconocimiento de fisioterapia en Ley de Salud estatal

Representantes del Colegio Queretano de Fisioterapeutas asistieron a la sesión legislativa donde se discutió el dictamen.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — La fisioterapia será reconocida como actividad profesional en la Ley de Salud de Querétaro tras la aprobación de la reforma al artículo 80 por parte de la Comisión de Salud del Congreso local.

El dictamen subsana un vacío legal que durante 17 años limitó la contratación, regulación y actualización de los fisioterapeutas en el estado, pese a que la Universidad Autónoma de Querétaro oferta la licenciatura desde 2008.

El Colegio Queretano de Fisioterapeutas impulsó la iniciativa ante la ausencia de un marco normativo que respaldara el ejercicio profesional del gremio.

Hasta ahora, los códigos de contratación y los modelos de intervención en el sistema de salud estatal carecían de una figura que integrara formalmente a estos especialistas, lo que repercutía en la atención integral de los pacientes.

La presidenta de la comisión legislativa, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, informó que la falta de reconocimiento formal impedía una adecuada regulación del gremio.

Precisó que representantes del Colegio Queretano de Fisioterapeutas acudieron a la sesión de trabajo donde se aprobó el dictamen.

El diputado Eric Silva Hernández consideró que, además de otorgar certeza jurídica al gremio, es necesario revisar el tabulador salarial de los fisioterapeutas, su clasificación dentro del sistema público de salud, las plazas disponibles y el presupuesto asignado al sector. "Se requiere continuar trabajando con ellos", señaló.

Reforma a fisioterapia en Querétaro abarca prevención y rehabilitación

La modificación al artículo 80 incorpora a la fisioterapia como una disciplina que abarca múltiples áreas de intervención, desde la prevención hasta la rehabilitación.

Con ello, el estado contará con un respaldo legal para regular la capacitación, actualización y contratación de estos profesionales en instituciones públicas.

La Comisión de Salud, integrada también por la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, aprobó el dictamen que ahora deberá ser votado por el pleno del Congreso para su entrada en vigor.

gobiernoleyessalud

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ
Querétaro

UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.