Querétaro, 16 de febrero de 2026. — Los servicios de salud de Querétaro deberán diferenciar el diagnóstico y la atención de al menos cuatro tipos de diabetes tras la aprobación de una reforma a la Ley de Salud estatal por parte de la Comisión de Salud del Congreso local.
La adición del artículo 113 sexies establece la clasificación obligatoria en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional y otros subtipos, con atención personalizada que incluya prevención, detección, control y educación.
La diabetes se mantiene como una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la entidad. Sin embargo, los servicios de salud estatales la han tratado hasta ahora como una sola categoría, lo que genera vacíos en los registros epidemiológicos, insuficiente planeación presupuestal por tipo de padecimiento y barreras para el acceso continuo a insumos como insulina y dispositivos de monitoreo.
La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, una de las autoras de la iniciativa, señaló que la diabetes no es una enfermedad homogénea sino un conjunto de condiciones con características clínicas, sociales y económicas diferenciadas. A su juicio, tratar todos los tipos bajo un mismo esquema ha limitado la eficacia de la atención integral en Querétaro.
Clasificación de diabetes en Querétaro incluirá registros diferenciados
La reforma establece que la atención integral comprenderá acciones de prevención, detección, diagnóstico, atención personalizada, control y educación en diabetes.
Esto obligará a las instituciones de salud estatales a generar registros diferenciados que permitan planificar presupuesto e insumos según cada tipo de padecimiento.
Con la aprobación en comisión, el dictamen pasará al pleno del Congreso de Querétaro para su votación definitiva.
De aprobarse, los servicios de salud deberán ajustar sus protocolos de diagnóstico y atención para cumplir con la nueva clasificación.