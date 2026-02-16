Querétaro diferenciará diagnóstico de cuatro tipos de diabetes en Ley de Salud

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — Los servicios de salud de Querétaro deberán diferenciar el diagnóstico y la atención de al menos cuatro tipos de diabetes tras la aprobación de una reforma a la Ley de Salud estatal por parte de la Comisión de Salud del Congreso local.

La adición del artículo 113 sexies establece la clasificación obligatoria en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional y otros subtipos, con atención personalizada que incluya prevención, detección, control y educación.

La diabetes se mantiene como una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la entidad. Sin embargo, los servicios de salud estatales la han tratado hasta ahora como una sola categoría, lo que genera vacíos en los registros epidemiológicos, insuficiente planeación presupuestal por tipo de padecimiento y barreras para el acceso continuo a insumos como insulina y dispositivos de monitoreo.

La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, una de las autoras de la iniciativa, señaló que la diabetes no es una enfermedad homogénea sino un conjunto de condiciones con características clínicas, sociales y económicas diferenciadas. A su juicio, tratar todos los tipos bajo un mismo esquema ha limitado la eficacia de la atención integral en Querétaro.

Clasificación de diabetes en Querétaro incluirá registros diferenciados

La reforma establece que la atención integral comprenderá acciones de prevención, detección, diagnóstico, atención personalizada, control y educación en diabetes.

Esto obligará a las instituciones de salud estatales a generar registros diferenciados que permitan planificar presupuesto e insumos según cada tipo de padecimiento.

Con la aprobación en comisión, el dictamen pasará al pleno del Congreso de Querétaro para su votación definitiva.

De aprobarse, los servicios de salud deberán ajustar sus protocolos de diagnóstico y atención para cumplir con la nueva clasificación.

