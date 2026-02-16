México, 16 de febrero de 2026. —La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, acordó con magistradas y magistrados de Plenos Regionales mantener comunicación constante para fortalecer la función jurisdiccional.
La reunión, realizada en la sede del máximo tribunal, sirvió como espacio de diálogo sobre la impartición de justicia y la defensa de derechos ciudadanos.
El encuentro se da en un contexto de reestructuración del Poder Judicial mexicano, donde la coordinación entre la SCJN y los órganos regionales resulta clave para garantizar criterios uniformes en la impartición de justicia a nivel nacional.
Durante la sesión, Esquivel Mossa señaló la necesidad de mantener "puertas abiertas" en los tribunales y de escuchar a quienes acuden en busca de una resolución.
A su vez, los magistrados coincidieron en la importancia de intercambiar ideas de manera regular para alinear la labor jurisdiccional entre las distintas instancias del Poder Judicial.
La ministra aseguró que "el compromiso compartido y la vocación de servicio" consolidan la confianza ciudadana en las instituciones. Precisó que el trabajo conjunto entre la Corte y los Plenos Regionales permite atender con mayor eficacia los asuntos que impactan directamente a la población.
Ambas partes se comprometieron a establecer canales de comunicación permanentes que faciliten la coordinación y el seguimiento de los criterios jurisdiccionales adoptados en cada región del país.