El secuestro múltiple se registró el sábado 7 de febrero, en un contexto de violencia desbordada en Sinaloa desde que estalló la disputa entre las facciones "Los Chapitos" y "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024.

En semanas recientes, 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fueron plagiados en Concordia —cinco aparecieron en fosas clandestinas— y cuatro turistas del Estado de México desaparecieron en Mazatlán. La Fiscalía General de Sinaloa no había emitido postura sobre el caso ni informado sobre detenidos.

Las autoridades identificaron a Luis Ramón N., de 38 años, pareja sentimental de una mujer llamada Yuri N., y a su hijo Luis Armando N., de 19. Ambos residían temporalmente en Ahome, aunque eran originarios de Mazatlán. También fueron reconocidos los hermanos Juan Antonio N., de 29, y José Ángel N., de 17 años, vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle en Los Mochis.

La quinta víctima es Heriberto N., de 30 años, amigo del grupo. El viaje tenía como único propósito trasladar a Yuri N. a su domicilio en la Villa de Ahome.

El grupo circulaba en un Dodge Attitude blanco cuando, a la altura del ejido El Macapul, civiles armados bloquearon el vehículo y sometieron a todos los ocupantes. Horas después, Yuri N. fue liberada con golpes severos y signos de tortura, lo que activó la denuncia.

La expareja de Luis Ramón, madre de Luis Armando, alertó al número de emergencias 911 tras perder contacto con ambos desde la mañana del sábado. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió cinco fichas de localización con señas particulares, tatuajes y vestimenta de cada víctima.

Camioneta con reporte de robo contenía los cinco cuerpos en Navolato

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles, cuando automovilistas reportaron una camioneta Mitsubishi L200 blanca estacionada de forma sospechosa en el kilómetro 14 del libramiento Benito Juárez, cerca del poblado La Curva de la sindicatura de San Pedro.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos detectaron que la caja del vehículo —cubierta con lona verde y malla sombra— contenía varios cuerpos apilados en avanzado estado de descomposición. La camioneta tenía reporte de robo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena, recolectaron evidencia balística y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense de Culiacán.

Al practicar las necropsias, las autoridades confirmaron que los cinco cuerpos hallados en Navolato correspondían a los hombres plagiados en Ahome y revelaron las condiciones de mutilación y decapitación en dos de las víctimas. La autopista permaneció cerrada durante varias horas.

¿Por qué las carreteras de Sinaloa se convirtieron en zona de alto riesgo?

El municipio de Navolato pasó a control de la facción leal a Ismael "El Mayo" Zambada a finales de 2025, según reportes periodísticos, tras rupturas internas en el Cártel de Sinaloa.

La reorganización territorial convirtió las carreteras del norte y centro del estado en puntos críticos para civiles. Entre Ahome, donde ocurrió la intercepción, y Navolato, donde aparecieron los cuerpos, existen más de 200 kilómetros, lo que evidencia el traslado deliberado de las víctimas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que el secuestro de los mineros de Vizsla Silver fue cometido por una célula criminal tras una confusión de identidad.

Para el caso de los cinco hombres de Ahome no se han ofrecido líneas de investigación. Las familias de las víctimas enfrentan ahora el proceso de reconocimiento de los cuerpos en un estado donde la privación ilegal de la libertad se ha normalizado desde el estallido del conflicto interno hace cinco meses.