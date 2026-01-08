Querétaro, 8 de enero de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una resolución histórica del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocó la decisión de un Tribunal Colegiado de Circuito y confirmó la constitucionalidad del artículo 271 del Código Penal estatal, el cual sanciona a personas servidoras públicas por el delito de negociaciones ilícitas, informó la institución mediante comunicado oficial este miércoles.
El Máximo Tribunal del país determinó por unanimidad que dicho artículo castiga de manera clara y precisa a quienes, aprovechándose de su cargo público, abusan de su poder o utilizan información privilegiada para obtener beneficios personales.
Las noticias de Querétaro destacan que la resolución garantiza la continuidad de investigaciones y procesos penales contra funcionarios por hechos ocurridos antes de 2022.
Resolución tras recurso de Fiscalía
La determinación deriva del recurso promovido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro el 28 de marzo de 2025, resultado de un trabajo jurídico coordinado que fue analizado en sesión del Pleno celebrada el 7 de enero de 2026, detalló la institución.
El Pleno concluyó que el artículo impugnado no vulnera principios constitucionales, ya que establece de forma clara que son sancionables tanto el abuso de poder como el uso indebido de información privilegiada por parte de personas servidoras públicas, según el documento oficial.
Garantía de continuidad en procesos
Con esta decisión, la Fiscalía General del Estado de Querétaro refrenda su compromiso con la ciudadanía al garantizar que las investigaciones, procesos penales y sanciones aplicadas a personas servidoras públicas se mantengan vigentes y continúen conforme a la ley. La procuración de justicia en Querétaro fortalece así su marco legal para combatir actos de corrupción en el servicio público.