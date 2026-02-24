Querétaro, 24 de febrero de 2026. — El barrio de San Francisquito recibirá una intervención integral que incluye la reparación del drenaje sanitario en la calle Industria, la recuperación de la zona deportiva 21 de Marzo y el refuerzo de acciones de seguridad, confirmó el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera.
La zona, habitada por entre 8 mil y 10 mil personas, no recibía obras de esta magnitud desde hace años.
El drenaje sanitario de la calle Industria se encuentra colapsado, según reconoció el presidente municipal, quien calificó la situación como insostenible para los vecinos.
Las obras en San Francisquito comenzarán por esa vialidad y se extenderán a otras calles del barrio, desde la colindancia con la Alameda Hidalgo y Zaragoza hasta la zona de 21 de Marzo.
Macías Olvera señaló que existe un "amplísimo consenso" entre los vecinos respecto a las obras, que responden a peticiones reiteradas de la comunidad.
El alcalde reconoció que en cualquier proyecto siempre hay voces con opiniones distintas, pero aseguró que la administración mantiene una postura de diálogo y consenso con la población.
Intervención integral en San Francisquito incluye seguridad y tejido social
La estrategia contempla además el fortalecimiento del tejido social y acciones de seguridad. El municipio intervino previamente en el combate al sexoservicio que, de acuerdo con el alcalde, había invadido la Alameda Hidalgo y parte del barrio. Macías Olvera afirmó que fue la primera administración en poner orden en ese aspecto.
Respecto a la preservación del patrimonio, el presidente municipal aseguró que la intención es mantener la identidad del barrio.
Con la aprobación del Cabildo, la administración anunciará próximamente decenas de obras de impacto social adicionales enfocadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes.