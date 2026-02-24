Municipio de Querétaro intervendrá barrio de San Francisquito con drenaje y obras deportivas

Alcalde Felifer Macías anuncia reparación de drenaje en calle Industria y rehabilitación del deportivo 21 de Marzo.

Barrio de San Francisquito en Querétaro donde el municipio realizará obras integrales de drenaje y recuperación deportiva

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, anunció la intervención integral en San Francisquito.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 24 de febrero de 2026. — El barrio de San Francisquito recibirá una intervención integral que incluye la reparación del drenaje sanitario en la calle Industria, la recuperación de la zona deportiva 21 de Marzo y el refuerzo de acciones de seguridad, confirmó el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

La zona, habitada por entre 8 mil y 10 mil personas, no recibía obras de esta magnitud desde hace años.

El drenaje sanitario de la calle Industria se encuentra colapsado, según reconoció el presidente municipal, quien calificó la situación como insostenible para los vecinos.

Las obras en San Francisquito comenzarán por esa vialidad y se extenderán a otras calles del barrio, desde la colindancia con la Alameda Hidalgo y Zaragoza hasta la zona de 21 de Marzo.

Macías Olvera señaló que existe un "amplísimo consenso" entre los vecinos respecto a las obras, que responden a peticiones reiteradas de la comunidad.

El alcalde reconoció que en cualquier proyecto siempre hay voces con opiniones distintas, pero aseguró que la administración mantiene una postura de diálogo y consenso con la población.

Intervención integral en San Francisquito incluye seguridad y tejido social

La estrategia contempla además el fortalecimiento del tejido social y acciones de seguridad. El municipio intervino previamente en el combate al sexoservicio que, de acuerdo con el alcalde, había invadido la Alameda Hidalgo y parte del barrio. Macías Olvera afirmó que fue la primera administración en poner orden en ese aspecto.

Respecto a la preservación del patrimonio, el presidente municipal aseguró que la intención es mantener la identidad del barrio.

Con la aprobación del Cabildo, la administración anunciará próximamente decenas de obras de impacto social adicionales enfocadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes.

gobiernofelifer maciasobras publicasinfraestructura

Reciente

Acordonamiento policial en la comunidad La Valla tras hallazgo de hombre muerto con arma blanca en San Juan del Río
San Juan del Río

Hallan muerto a hombre con heridas de arma blanca en San Juan del Río

Fiscalía investiga posible homicidio tras localizar a hombre de 45 años con lesiones en La Valla.

Movilización policiaca en el cruce de 5 de Mayo y Morelos en San Juan del Río tras ataque con arma blanca
San Juan del Río

Hombre armado con cuchillo lesiona a dos personas en centro de San Juan del Río

Vecinos reportan que al menos 10 patrullas acudieron al cruce de 5 de Mayo y Morelos tras las agresiones ocurridas en hora de salida escolar.

Sesión del Cabildo Metropolitano de Querétaro donde Chepe Guerrero asume la presidencia en el CAM El Pueblito
Corregidora

Seguridad, eje central de la agenda del Cabildo Metropolitano en Querétaro

Alcalde de Corregidora anuncia protocolos contra lluvias e incendios, registro de agresores de animales y refuerzo en seguridad.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma
San Juan del Río

Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.