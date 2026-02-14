Querétaro — 14 de febrero de 2026. —Largas filas se registraron este sábado en diversos puestos de vacunación contra sarampión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital de Querétaro, donde decenas de personas acudieron a recibir la dosis durante la jornada que abarca del 9 al 15 de febrero de 2026.

La alta demanda se observó en los módulos instalados en Unidades de Medicina Familiar distribuidas en distintos puntos de la zona metropolitana.

La campaña de vacunación contra sarampión forma parte de las acciones del IMSS a nivel nacional ante el riesgo de brotes en diversas entidades del país. En Querétaro, la delegación del instituto habilitó 18 puestos fijos en seis UMF —la 02, 09, 10, 13, 15 y 16— con horarios que van desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, según la ubicación de cada módulo.

Entre los puntos con mayor afluencia destacan los ubicados en Alameda Hidalgo, sobre avenida Constituyentes en el Centro Histórico, y en la Central Camionera, ambos correspondientes a la UMF 02. El primero opera de sábado a domingo en horario de 9:00 a 15:00 horas, mientras que el segundo atiende de lunes a domingo de 8:30 a 13:00 horas.

Los puestos de la UMF 09 se encuentran en Aurrera Satélite, Soriana Sendero, Walmart Prolongación Bernardo Quintana y Aurrerá Peñaflor. La mayoría funciona de sábado a domingo con horario de 9:00 a 15:00 horas, con excepción de Aurrera Satélite que solo abre los sábados. También operan módulos en el Mercado del Tepe y el Mercado de La Cruz, adscritos a la UMF 10.

18 puestos de vacunación contra sarampión en Querétaro

La UMF 13 cuenta con módulos en Sam's Club Plaza de Toros y Tienda Del Sol, esta última con una excepción: no operará el viernes 13 de febrero. En la zona de Juriquilla, la UMF 15 dispone de cuatro puntos en Walmart Juriquilla, Plaza Portal, Plaza Antea y Fresco Juriquilla, con horarios de 10:30 a 15:00 horas en los tres primeros y de 8:00 a 13:00 en Fresco Juriquilla, que solo abre los miércoles.

UMF Puesto Dirección Días Horario 02 Alameda Hidalgo Av. Constituyentes S/N, Centro Histórico Sáb-Dom 9:00-15:00 02 Central Camionera Central de Autobuses Lun-Dom 8:30-13:00 09 Soriana Sendero Av. Revolución 99, Col. El Rocío Sáb-Dom 9:00-15:00 10 Mercado del Tepe Prolongación B. Quintana 4113 Jue-Dom 9:00-15:00 13 Sam's Club Plaza de Toros Hacienda Vegil 101, Jardines de la Hacienda Lun-Dom 9:00-15:00 15 Walmart Juriquilla Carr. San Luis Potosí, Querétaro Sáb-Dom 10:30-15:00 16 Mega Cimatario Luis Vega Monroy, Col. Plaza del Sol Lun, Mié, Vie, Sáb, Dom 8:00-13:00 Puestos de vacunación contra sarampión del IMSS en Querétaro, semana del 9 al 15 de febrero de 2026

Por su parte, la UMF 16 opera en Mega Cimatario, Chedraui Selecto en Prolongación Bernardo Quintana 502 y Plaza Puerta Victoria en avenida Constituyentes 42, Colonia Villas del Sol. Este último punto tiene el horario más amplio, de 11:00 a 17:00 horas de sábado a domingo.

La jornada de vacunación del IMSS en Querétaro concluye este domingo 15 de febrero. Se recomienda a los interesados acudir con identificación oficial y cartilla de vacunación al puesto más cercano dentro del horario establecido para cada módulo.