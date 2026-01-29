Querétaro registra 7 casos de sarampión en 2026; 4 contagiados en Chiapas

Martin García Chavero
Martin García Chavero Ene 29, 2026
Querétaro, 29 de enero de 2026.- La entidad registra siete casos de sarampión en Querétaro durante 2026, de los cuales cuatro fueron contagiados en Chiapas antes de presentar síntomas en territorio queretano. Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del Estado, informó que la dependencia detectó incremento en solicitudes de vacunación y mantiene disponibilidad del biológico en todas las unidades médicas sin distinción de derechohabiencia para población de riesgo.

El estado cerró 2025 con 12 casos de sarampión sin generar contagios secundarios en las comunidades afectadas, lo que indica avances en cobertura de vacunación pese a rezagos heredados de la pandemia. Los brotes previos se registraron en Tequisquiapan con pacientes procedentes de Guerrero, un caso en Jalpan contagiado en el norte del país, y tres en Cadereyta o Peña Miller, todos sin transmisión local subsecuente.

La funcionaria explicó que la emergencia sanitaria por COVID-19 generó rezagos en esquemas de vacunación infantil, con menores que no recibieron dosis iniciales o refuerzos programados. "Son pequeñitos que quedaron con un esquema de vacunación incompleto, tal vez ni siquiera la primera dosis se les puso", señaló la titular al referirse a los efectos del periodo 2020-2022 cuando las familias dejaron de acudir a unidades médicas.

Las autoridades sanitarias mantienen disponibilidad de vacuna contra sarampión en Querétaro en todos los centros de salud estatales, unidades de medicina familiar del IMSS y la clínica principal del ISSSTE ubicada junto al hospital. Las tres instituciones aplican el biológico sin distinción de derechohabiencia, permitiendo que personas afiliadas al Seguro Social acudan a centros de salud estatales si lo requieren.

Esquema de vacunación y población objetivo en Querétaro

El esquema de vacunación contempla dos dosis para menores de seis años: la primera al año de edad y la segunda a los 18 meses. Los niños nacidos antes de julio de 2022 requieren una segunda dosis a los seis años para completar protección. Adolescentes y jóvenes de 10 a 49 años sin certeza sobre su esquema también pueden recibir la aplicación.

Pérez Rendón precisó que la dependencia detectó incremento en solicitudes de vacunación contra sarampión y llamadas telefónicas consultando quiénes deben inmunizarse. Las autoridades sanitarias realizaron jornadas de aplicación en instituciones educativas dirigidas a población adolescente, ante el aumento en la demanda del biológico durante enero.

La secretaria indicó que enero representa el mes con mayor demanda de atención en servicios de salud, aunado a descenso de temperaturas que favorece presencia de enfermedades respiratorias. El comportamiento de padecimientos respiratorios se mantiene dentro de parámetros esperados, con aproximadamente 70% de la demanda concentrada en este periodo del año.

Los cuatro casos actuales con antecedente de contagio en Chiapas presentaron el cuadro clínico al llegar a Querétaro, estado que enfrenta presencia activa de sarampión en su territorio. La dependencia mantiene vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos para prevenir transmisión comunitaria del virus.

Las familias pueden acudir a cualquier centro de salud, unidad del IMSS o ISSSTE para completar esquemas de vacunación o resolver dudas sobre inmunización. La vacuna es segura, aplicada por personal capacitado y no requiere programación de cita previa en centros de salud estatales.

