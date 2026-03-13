Culiacán, Sinaloa, 13 de marzo de 2026. — Una maleta con 41,400 pesos en billetes falsos de diversas denominaciones, hierba con características similares a la marihuana y polvo granulado similar a la metanfetamina fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano en el Desarrollo Urbano 3 Ríos, en Culiacán.
Dos individuos abandonaron el equipaje y emprendieron la huida al percatarse de la presencia de fuerzas de seguridad durante recorridos terrestres en la zona.
Personal militar detectó a los sujetos mientras realizaba patrullajes coordinados con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.
Los billetes apócrifos suman 41,400 pesos en diversas denominaciones, según el reporte oficial. rotativo.com.mx
Al inspeccionar la maleta abandonada, los uniformados confirmaron el contenido ilícito: billetes apócrifos de distintas denominaciones, así como dos tipos de sustancias presuntamente ilegales.
Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para las diligencias de ley. Hasta el momento no se reportan detenidos vinculados al hallazgo, y las identidades de quienes huyeron no han sido reveladas por las autoridades.
La Fiscalía General de la República integrará la carpeta de investigación por los delitos de falsificación de moneda y posesión de sustancias prohibidas. Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población a reportar situaciones de riesgo al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.