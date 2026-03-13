Hallan maleta con billetes falsos y droga abandonada en Culiacán

Elementos militares localizan billetes apócrifos y sustancias ilícitas tras huida de dos individuos en Desarrollo Urbano 3 Ríos.

Maleta con billetes falsos y presunta droga decomisada por el Ejército en Culiacán, Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la maleta durante recorridos en Desarrollo Urbano 3 Ríos

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Culiacán, Sinaloa, 13 de marzo de 2026. — Una maleta con 41,400 pesos en billetes falsos de diversas denominaciones, hierba con características similares a la marihuana y polvo granulado similar a la metanfetamina fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano en el Desarrollo Urbano 3 Ríos, en Culiacán.

Dos individuos abandonaron el equipaje y emprendieron la huida al percatarse de la presencia de fuerzas de seguridad durante recorridos terrestres en la zona.

Personal militar detectó a los sujetos mientras realizaba patrullajes coordinados con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

Maleta con billetes falsos y presunta droga decomisada por el Ej\u00e9rcito en Culiac\u00e1n, Sinaloa Los billetes apócrifos suman 41,400 pesos en diversas denominaciones, según el reporte oficial. rotativo.com.mx

Al inspeccionar la maleta abandonada, los uniformados confirmaron el contenido ilícito: billetes apócrifos de distintas denominaciones, así como dos tipos de sustancias presuntamente ilegales.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para las diligencias de ley. Hasta el momento no se reportan detenidos vinculados al hallazgo, y las identidades de quienes huyeron no han sido reveladas por las autoridades.

La Fiscalía General de la República integrará la carpeta de investigación por los delitos de falsificación de moneda y posesión de sustancias prohibidas. Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población a reportar situaciones de riesgo al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

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