Declaración Anual 2025: PRODECON ofrece asesoría gratuita antes del 30 de abril

Procuraduría ofrece acompañamiento gratuito para evitar multas y recargos en el ISR.

Contribuyente revisa documentos fiscales para presentar Declaración Anual 2025 ante el SAT con asesoría de PRODECON en México

Funcionarios de PRODECON brindan orientación fiscal gratuita a contribuyentes durante la temporada de Declaración Anual 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. — Quienes aún no presentan su Declaración Anual 2025 —y prevén un impuesto a cargo— tienen hasta el 30 de abril para enviarla al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cubrir al menos la primera parcialidad, sin riesgo de multas ni recargos.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) llama a los contribuyentes a solicitar orientación gratuita antes de ese fecha límite, pues una asesoría especializada puede detectar errores en el llenado y señalar alternativas que reduzcan el monto a pagar.

El comunicado emitido este lunes precisa que quienes determinen un impuesto a cargo disponen de dos rutas: liquidarlo en una sola exhibición o fraccionarlo en hasta seis parcialidades, condicionado a enviar la declaración y cubrir el primer pago antes del 30 de abril.

Pasada esa fecha, el mecanismo de parcialidades deja de estar disponible. Como anticipó Rotativo al publicar los nueve requisitos para la Declaración Anual 2025, entre los supuestos que obligan a declarar están los asalariados con ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, quienes tuvieron dos o más empleadores al mismo tiempo y quienes percibieron honorarios, arrendamiento o ingresos por plataformas tecnológicas.

La PRODECON subraya que la asesoría cubre no solo el cálculo del ISR, sino también la identificación de errores antes de enviar la declaración, lo que puede prevenir actualizaciones y requerimientos de fiscalización posteriores.

La institución no precisa cuántos contribuyentes han solicitado orientación durante la presente temporada, que arrancó en diciembre de 2025 y se extiende hasta julio de 2026.

Cuatro canales para recibir asesoría fiscal gratuita antes del 30 de abril

Quienes opten por atención presencial pueden acudir a las Oficinas Centrales de PRODECON en Insurgentes Sur 954, colonia Insurgentes San Borja, en la Ciudad de México, o a cualquiera de sus 30 delegaciones en el interior de la República.

Para quienes prefieran evitar el traslado, la procuraduría habilitó cuatro canales remotos: el chat en línea en su sitio oficial, el correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, la línea telefónica 55 1205 9000 en la capital o el 800 611 0190 sin costo desde el interior del país, y el asistente digital PRODEBOT disponible en su portal.

¿Puedo pagar el ISR a cargo en parcialidades después del 30 de abril?

No. El esquema de hasta seis parcialidades solo está disponible si la declaración se envía y se cubre la primera parcialidad a más tardar el 30 de abril de 2026.

Después de esa fecha, la deuda se liquida en una sola exhibición y pueden generarse recargos y actualizaciones conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación.

La PRODECON no informó el número de casos atendidos durante la temporada 2026, ni precisó cuántos contribuyentes prevén resultar con impuesto a cargo en el ejercicio fiscal 2025.

gobiernoimpuestossat

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