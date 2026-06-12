No habrá represión contra la CNTE ni retiro del plantón: Sheinbaum

La presidenta atribuyó a grupos de provocación el intento de forzar una imagen de represión y aseguró que el diálogo con el magisterio sigue abierto.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional al referirse al plantón de la CNTE.

Claudia Sheinbaum descartó retirar el plantón de la CNTE y rechazó cualquier acción de represión contra el magisterio.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- El Gobierno federal no retirará el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en el Centro Histórico de la capital, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó cualquier acción de fuerza contra el magisterio.

La postura llegó tras doce días de movilizaciones que han incluido bloqueos en Paseo de la Reforma y concentraciones frente a dependencias federales. "Pero no va a haber represión, entonces no reprimimos a nadie. Y las demandas de los profesores en los estados, pues se siguen atendiendo", dijo.

¿Va a haber represión contra la CNTE?

La presidenta lo descartó y trasladó el foco a lo que, dijo, está detrás de algunas protestas. Sostuvo que ciertos participantes no son maestros y que su intención es provocar una respuesta policial para construir una imagen de represión, justo cuando el país funge como anfitrión del Mundial. Acusó que el objetivo sería que la nota internacional fuera la de un gobierno que reprime a docentes.

Esa lectura ordena su decisión de no tocar el plantón en vísperas de la inauguración del Mundial: retirarlo por la fuerza daría a esos grupos exactamente la fotografía que buscan.

¿Sigue el diálogo con el magisterio?

Sí. La mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación y el titular de la SEP, Mario Delgado, continúan las reuniones para atender, hasta donde sea posible, las exigencias del movimiento. Entre ellas figuran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al esquema solidario de pensiones y un aumento salarial directo al sueldo base.

La presidenta reconoció que las mesas no han producido acuerdos y que el conflicto es complejo, porque, acusó, en la negociación se plantea una cosa y afuera se actúa de otra. Aun así, cerró la puerta a un desalojo: indicó que solo se aplican protocolos de seguridad para evitar daños en la ciudad y que el gobierno mantiene el contacto con los comerciantes del Centro Histórico afectados por el cierre de calles.

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