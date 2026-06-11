Mundial 2026 arranca en México con dos partidos del Grupo A

La Copa del Mundo inicia con México contra Sudáfrica en la capital y Corea del Sur ante República Checa en Guadalajara.

Jugadores de la Selección Mexicana salen al campo antes del partido inaugural del Mundial 2026 en la capital.

México abrió el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Foto: FIFA.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente en México con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, una jornada que también incluye el duelo entre República de Corea y República Checa en el Estadio Guadalajara.

El arranque coloca a México en el centro del torneo más amplio en la historia de la FIFA, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. La primera jornada pertenece al Grupo A, donde el Tri comparte sector con Sudáfrica, República de Corea y República Checa.

Para la Selección Mexicana, el estreno frente a Sudáfrica tiene doble carga: abre el torneo ante su afición y reedita el cruce inaugural de 2010, cuando ambos equipos empataron en Johannesburgo.

En la antesala, el calendario mundialista ya había colocado el debut del Tri como uno de los puntos de mayor atención deportiva y logística del país, como ocurrió en la cobertura previa de México vs Sudáfrica.

¿Qué partidos hay hoy en el Mundial 2026?

La jornada inaugural contempla dos encuentros del Grupo A. México enfrenta a Sudáfrica en la capital del país, mientras que Guadalajara recibe a República de Corea y República Checa en el segundo partido del día.

El resultado de ambos juegos marcará el primer orden competitivo del grupo, antes de que México viaje a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur el 18 de junio y regrese después a la capital para cerrar la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

El Estadio Guadalajara entra así desde el primer día al calendario mundialista, con un encuentro que puede condicionar la pelea por los lugares de clasificación. En el nuevo formato, avanzan los dos mejores equipos de cada grupo y los mejores terceros lugares, lo que amplía el margen competitivo, pero también eleva el peso de cada punto desde la primera fecha.

México vive el inicio mundialista dentro y fuera de los estadios

El arranque del torneo no se limita a las sedes oficiales. En Querétaro, el Mundial 2026 también tendrá actividad pública con el Zona Fest, instalado en el Estadio Corregidora para transmitir partidos y recibir espectáculos durante las seis semanas de competencia.

La expectativa comercial también alcanzó a bares, restaurantes y negocios que planean transmitir encuentros, luego de que autoridades federales advirtieron sobre multas por transmitir sin licencia durante la Copa del Mundo.

El Mundial llega además con una agenda diplomática y logística más amplia por la condición de México como coanfitrión. En días previos, la presencia de selecciones extranjeras en territorio nacional ya había generado seguimiento, como ocurrió con el caso de Irán en México, selección que tendrá base operativa en Tijuana durante el torneo.

Con el silbatazo inicial en la capital, México inicia su camino mundialista bajo presión deportiva, ambiente de fiesta y una atención internacional inédita para un torneo que se jugará en 16 ciudades de Norteamérica hasta la final del 19 de julio.

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