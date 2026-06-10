México alojará a selección de Irán en Tijuana durante Mundial 2026

Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- La selección de Irán se hospedará en Tijuana durante el Mundial 2026, luego de que FIFA solicitó apoyo a México por restricciones migratorias de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria explicó que el equipo iraní no podrá pernoctar en territorio estadounidense, por lo que México aceptó facilitar instalaciones en Baja California para que la delegación permanezca en el país y viaje a sus partidos.

¿Por qué Irán se quedará en Tijuana durante el Mundial 2026?

Sheinbaum señaló que Estados Unidos tomó la decisión de no permitir que la selección de Irán y su equipo de acompañamiento pernoctaran en su país. Ante ese escenario, FIFA preguntó al Gobierno de México si podía recibir a la delegación.

"Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo. Y dijimos sí, claro que sí", dijo la presidenta durante su conferencia en Palacio Nacional.

La decisión confirma el giro logístico de un caso que ya había colocado a México en la discusión internacional por la participación del equipo de Irán en la Copa del Mundo, debido a las sedes originalmente asignadas para sus partidos en Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que México facilitó instalaciones en Tijuana y agradeció al club Xolos, además del apoyo del gobierno de Baja California y de la Secretaría de Turismo para concretar la operación.

¿Dónde entrenará Irán durante el Mundial 2026?

La presidenta indicó que la selección iraní permanecerá en Tijuana y desde ahí viajará a los encuentros que tenga programados durante el torneo. No detalló fechas de traslado ni partidos específicos.

El anuncio ocurre en la antesala del debut mundialista de México ante Sudáfrica, partido que abrirá la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca.

Sheinbaum sostuvo que México es partidario de la paz y de mantener apertura hacia los pueblos del mundo, aunque reconoció que cada país define su propia política migratoria.

"Más allá de que nosotros somos partidarios de que debe abrirse el mundo y que somos partidarios de la paz, cada país tiene su política", señaló.

¿México recibirá a Irán para el Mundial 2026?

La respuesta del gobierno federal fue afirmativa. Sheinbaum dijo que México decidió ayudar a FIFA y a la selección iraní, por lo que se habilitó la opción de Tijuana como base de concentración.

La mandataria agregó que el país está listo para recibir visitantes durante la Copa del Mundo y afirmó que no existen problemas de seguridad para el arranque del torneo.

El ambiente mundialista también ha sido impulsado desde programas federales como los Mundialitos, presentados como actividades deportivas y comunitarias previas al torneo.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará 18 sedes públicas para ver la inauguración y los partidos de manera gratuita, mientras se define si el Zócalo capitalino podrá ser utilizado para la transmisión del juego inaugural.

Sheinbaum afirmó que los aficionados con boleto podrán llegar al Estadio Azteca, aunque recomendó salir con anticipación para evitar contratiempos por movilidad.

La operación para alojar a Irán en Tijuana agrega un componente diplomático y logístico al Mundial 2026, en el que México participa como país coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.