Ciudad de México, 26 de enero de 2026. - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó 74 Mundialitos y Copas de fútbol que se desarrollarán durante 2026 en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

El Mundial Social 2026 en México incluye torneos organizados por las secretarías de Educación Pública (SEP), de las Mujeres, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

"74 Mundialitos y Copas durante todo el 2026. Las inscripciones para todas y todos en Conade, en la SEP, en la Secretaría de las Mujeres, en el IMSS, en Instituto de la Juventud y en Secihti", destacó la mandataria federal durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el gobierno federal promueve el deporte a través de 10 ejes para fomentar el talento deportivo: Mundialitos y Copas para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad; implementación de la estrategia Vive saludable, juega feliz; Mundialito de robótica; Conoce México; Fiestas México 2026; Récord Guinness; Nuestra grandeza cultural; Quién es Quién en el mundial; Murales y arte urbano; y Recuperación de espacios públicos.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, destacó que el objetivo del Mundial Social es poner a las mexicanas y mexicanos al centro de los trabajos de la Copa del Mundo para llevar el fútbol a los 32 estados y que el talento encuentre oportunidades mediante la presencia de visores y reclutadores de equipos especializados en los torneos.





Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabeza presentación del Mundial Social 2026 con 74 torneos de fútbol para todas las edades. rotativo.com.mx

Copa Escolar espera participación de 22 millones de estudiantes en todo el país

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a participar en la Copa Escolar Mundial 2026 cuyas inscripciones iniciarán el 2 de febrero.

Podrán participar estudiantes de primaria de 9 a 12 años con equipos de cinco integrantes, alumnos de secundaria de 13 a 15 años, mientras que para bachillerato de 15 a 18 años la modalidad será de equipos de 11 jugadores.

El funcionario federal explicó que de febrero a marzo se realizarán las competencias en las escuelas, en abril será la etapa nacional y en mayo los finalistas jugarán el 6 de junio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

El director de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, destacó que el Mundial Social 2026 se trata de la Cantera del Fútbol más grande que contempla seis copas: Copa Escolar, en la que se estima participen 22 millones de estudiantes en 125 mil equipos de 25 mil escuelas; la Copa Conade con 200 mil jugadores proyectados en 10 mil 500 equipos de participantes de 13, 14 y 15 años; la Copa Paralímpica; la Copa Barrio; la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores.

¿Cuándo inician las inscripciones para los Mundialitos 2026?

Las inscripciones para la Copa Escolar inician el 2 de febrero a través de la SEP. El IMSS abrió registro del 26 al 30 de enero para sus torneos. La Secretaría de las Mujeres publicará la convocatoria el 9 de febrero.

El Imjuve emitirá convocatoria el 1 de marzo y la Copa FutBolMx está abierta desde el 28 de noviembre hasta el 17 de abril.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que la institución desarrollará tres Mundialitos y una Copa internacional: Futsal Femenil en categoría Sub 21; Fútbol sin correr para personas de entre 50 a 59 años y de 60 a 69; Futbol IMSS T21 para adolescentes y adultos con Síndrome de Down; y la Street Child United que convoca a niñas y niños de todo el mundo. El registro para todos los torneos IMSS Mundial 2026 es del 26 al 30 de enero a través de la página de la institución.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, anunció el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres cuya convocatoria se publicará el 9 de febrero en la página de la dependencia, el registro será del 2 al 15 de marzo y la gran final se jugará el 24 y 25 de octubre. Adicionalmente, en los Centros LIBRE para Mujeres se impartirán cursos y talleres relacionados con el tema deportivo.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la Copa FutBolMx está abierta desde el 28 de noviembre y termina el 17 de abril. Informó que ya hay 55 equipos registrados de 38 instituciones y cuatro subsistemas tecnológicos que participarán en 55 sedes, cuya gran final se realizará del 24 al 26 de junio.

El director general del Imjuve, Abraham Carro Toledo, señaló que se realizará el 26 de marzo la Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes con torneos de cascaritas y dominadas que se jugarán en canchas recuperadas.

La convocatoria se emitirá el 1 de marzo y el registro concluirá el 25 de marzo con participación proyectada de al menos 500 mil jóvenes de todo el país.