Querétaro — 14 de marzo de 2026. —Un incendio de pasto seco, matorral y llantas fue contenido la noche del jueves en las inmediaciones del Libramiento Norponiente, a la altura de la colonia El Nabo, en el municipio de Querétaro. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio y confinaron las llamas en un área reducida, sin que se reportara riesgo de propagación hacia la vialidad ni zonas habitadas.

El siniestro se registra en plena temporada de estiaje, periodo que en Querétaro abarca de febrero a junio y concentra el mayor número de incendios forestales y de pastizal en la entidad. Las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca generan condiciones propicias para la ignición, ya sea por causas naturales o por actividad humana como la quema de basura y el uso de fuego en terrenos baldíos.

El foco del incendio se localizó a aproximadamente 70 metros de la carretera. Durante las labores de supervisión, los brigadistas identificaron troncos que aún presentaban humo activo, por lo que realizaron análisis de riesgo y levantamiento de datos en el perímetro afectado. La presencia de llantas entre el material combustible agrava la situación, ya que su quema produce columnas de humo denso con partículas tóxicas que representan un riesgo respiratorio para automovilistas y residentes de la zona.

Prevención de incendios durante el estiaje en Querétaro

Protección Civil no reportó personas lesionadas ni daños a infraestructura derivados del siniestro. La dependencia reiteró a la ciudadanía el llamado a extremar precauciones durante la temporada seca para evitar conflagraciones.

Entre las principales medidas de prevención que recomiendan las autoridades están: no arrojar colillas de cigarro encendidas en pastizales o terrenos baldíos, evitar la quema de basura a cielo abierto, no realizar fogatas en áreas con vegetación seca y mantener limpios de maleza los predios y lotes baldíos. También se exhorta a los propietarios de terrenos a retirar materiales inflamables como llantas, cartón y plásticos acumulados.

¿Cómo reportar un incendio en Querétaro?

La dependencia recordó que cualquier conato de incendio debe reportarse de inmediato a la línea única 911, disponible las 24 horas. Una detección temprana permite a los cuerpos de emergencia contener el fuego antes de que se extienda a zonas habitadas o de difícil acceso. Hasta el momento, Protección Civil no ha emitido un balance general de incendios registrados durante la presente temporada de estiaje en el municipio.