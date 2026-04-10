Felifer Macías reacomoda su gabinete: cambia delegados en Santa Rosa Jáuregui y Villa Cayetano Rubio

El alcalde capitalino reacomoda territorio y áreas técnicas a semanas de haber relevado al secretario de Gobierno.

Felifer Macías anuncia reacomodo de gabinete y cambio de delegados en Querétaro capital

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante el anuncio de ajustes en su gabinete municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de abril de 2026. — El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, relevó este jueves a los delegados de Santa Rosa Jáuregui y Villa Cayetano Rubio —dos de las demarcaciones con mayor peso territorial y electoral de la capital— en un reacomodo de gabinete que incluye además las titularidades del Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE) y de la Comisión de Mejora Regulatoria.

Los movimientos ocurren a menos de dos semanas de que el edil nombrara a un nuevo secretario de Gobierno, y en medio de la creciente exposición política del alcalde rumbo al proceso electoral de 2027.

Santa Rosa Jáuregui, la delegación más extensa del municipio y una de las de mayor crecimiento poblacional, estará a cargo de Leobardo Pérez Santana en sustitución de Mauricio Zumaya.

En Villa Cayetano Rubio, Luis Ricardo Villalobos Hernández asume el cargo en relevo de Ana Florencia Maldonado, quien fue designada recientemente coordinadora de delegaciones del municipio.

Ambas demarcaciones concentran buena parte de la demanda ciudadana por servicios públicos, obra y seguridad en una ciudad con más de un millón 200 mil habitantes, según cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Los cambios se suman al reordenamiento que el edil ha impulsado en semanas recientes, que incluyó la designación de Michel Torres como secretario de Gobierno el pasado 1 de abril, en un movimiento orientado a atender temas de gobernabilidad y percepción ciudadana.

Con el ajuste anunciado este jueves, Macías Olvera acumula dos reacomodos de gabinete en menos de dos semanas, en un momento en que figura entre las cartas más fuertes del panismo para la gubernatura de Querétaro en 2027.

En las áreas técnicas, el alcalde confirmó a María Cristina López Gómez al frente del Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE) —espacio municipal dedicado a formación en industrias creativas y tecnológicas— y designó a Mariana Pérez de Celis Canseco como nueva titular de la Comisión de Mejora Regulatoria, instancia encargada de simplificar trámites y procesos administrativos para ciudadanos y empresas del municipio capitalino. Macías Olvera instruyó a los cuatro funcionarios a mantener cercanía con la población.

Los movimientos se producen en un momento de alta visibilidad política para el presidente municipal, quien el pasado 5 de marzo reconoció públicamente figurar entre las cartas del panismo rumbo a la gubernatura, como documentó este medio en la cobertura de la reunión del PAN estatal celebrada a finales de ese mes.

Una encuesta de CE Research difundida en marzo lo colocó al frente de la preferencia interna del partido con 56.2% en los cinco municipios más grandes del estado.

El Ayuntamiento capitalino no precisó las razones específicas del relevo de Mauricio Zumaya en Santa Rosa Jáuregui ni informó sobre su nueva posición dentro de la estructura del gobierno municipal.

Hasta el momento, la administración no ha dado a conocer si habrá más ajustes en otras delegaciones del municipio en las próximas semanas.

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