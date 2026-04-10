"La dignidad humana no se discute, se garantiza", sostuvo el gobernador ante la audiencia integrada por defensores, académicos y funcionarios del sistema Ombudsperson nacional.

Kuri González planteó que el verdadero reto para el Estado mexicano no es reconocer los derechos fundamentales en el papel, sino asegurar que se vivan en la vida cotidiana de cada persona.

El foro llega cinco años después de que el Ejecutivo estatal anunciara la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobierno.

El mandatario expuso cifras de cumplimiento que, dijo, marcan la diferencia con administraciones anteriores.

En el ámbito local, la entidad reporta 75% de cumplimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos, mientras que frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el avance pasó de cero a 33.3%, un umbral que, aseguró, no se había alcanzado en más de dos décadas.

El gobernador vinculó estos indicadores con la construcción del Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027 y del Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento en Razón de Género.

Niñez, justicia y pueblos indígenas entre los ejes de la agenda

Kuri González destacó que Querétaro es, hasta ahora, la única entidad con un Comité de Gestión por Competencias dentro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocado en prevenir la violencia sexual infantil. A esa estructura se suma la creación del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas.

En materia de justicia penal, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) reporta 92.4% de cumplimiento de las medidas judiciales supervisadas, un modelo que la administración estatal considera replicable a nivel nacional.

El planteamiento se suma a la línea discursiva que el gobernador ha sostenido en otros foros donde ha defendido la justicia con ley como rumbo del estado.

Desde el municipio de Querétaro, el alcalde Felifer Macías respaldó la coordinación con el gobierno estatal y la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro para impulsar políticas que garanticen justicia social, dignidad y bienestar en las familias de la capital.

El edil capitalino destacó que el trabajo articulado entre órdenes de gobierno resulta indispensable para emparejar las condiciones de vida de los queretanos y cerrar brechas históricas en materia de protección a grupos vulnerables.

¿Qué dijo la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos?

La presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y titular de la Comisión estatal de Campeche, Ligia Nicthe-ha Rodríguez Mejía, reconoció el acompañamiento del gobierno queretano para la realización del encuentro.

Detalló que el sistema Ombudsperson cuenta con presencia territorial a través de 32 organismos locales y uno nacional, con 274 oficinas que brindaron 379 mil 680 servicios de atención inmediata y complementaria durante 2025.

Agregó que ese mismo año se recibieron 148 mil 935 solicitudes de queja, con un incremento de 14% respecto a los organismos públicos locales.

El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Javier Rascado Pérez, calificó la figura del Ombudsperson como una necesidad democrática vigente y sostuvo que el foro demuestra la capacidad de construir, desde los territorios, una agenda nacional con rigor y sentido de Estado.

El Congreso ocurre en un contexto en el que la Defensoría estatal ha documentado tensiones recurrentes con corporaciones municipales, como las denuncias recibidas contra la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río en informes de años recientes, lo que perfila los temas pendientes que los organismos públicos mantienen en la agenda.