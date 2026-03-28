Querétaro, 28 de marzo de 2026. —El Partido Acción Nacional reunió a su estructura completa en Querétaro este sábado en un evento que el alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera, calificó como una demostración de cohesión interna y fortaleza rumbo al proceso electoral de 2027. El edil rechazó que la concentración constituya un acto anticipado de campaña y defendió el derecho de los partidos a convocar a su militancia sin restricciones.

La reunión ocurre en un momento de alta visibilidad política para Macías Olvera, quien apenas el 5 de marzo reconoció públicamente ser una de las cartas del panismo para la gubernatura de Querétaro en 2027. Una encuesta de CE Research difundida esta semana lo coloca al frente de la preferencia interna con 56.2% en los cinco municipios más grandes del estado, por encima del exalcalde Luis Nava.

"Hoy se trata de una fiesta panista, de muchísima unidad", expresó Macías Olvera, quien atribuyó el liderazgo de la convocatoria al gobernador Mauricio Kuri González. La concentración, según el edil, buscó integrar a la militancia con ciudadanos interesados en sumarse al partido.

Blindar candidaturas, la exigencia ante el crimen organizado

Sin embargo, la apertura a nuevos perfiles tiene condiciones. El alcalde advirtió que el partido exigirá filtros rigurosos para evitar que intereses del crimen organizado se infiltren en las candidaturas, un reclamo que el propio PAN ha sostenido a nivel nacional en los últimos meses.

El partido abrió convocatoria a ciudadanos para integrarse, aunque condicionó la participación a filtros contra la infiltración del crimen organizado. rotativo.com.mx

"Se abrió la convocatoria a la ciudadanía y cualquier ciudadano se puede apuntar, pero también tiene que ser responsable", señaló. La postura coincide con lo expresado días antes por el dirigente estatal Martín Arango García, quien anticipó que el evento buscaría proyectar un mensaje de cohesión del PAN en Querétaro sin fisuras internas.

Sobre los cuestionamientos de posible proselitismo, Macías Olvera fue enfático: "Todo partido político tiene derecho de reunirse, de hacer sus asambleas; es un evento más del partido, pero en un contexto muy especial de un PAN fuerte". No mencionó ninguna precandidatura ni hizo referencia directa a la sucesión gubernamental durante sus declaraciones.

¿Qué dicen las encuestas sobre la carrera por la gubernatura?

Respecto a versiones sobre ejercicios demoscópicos que lo favorecen fuera del municipio capitalino, el edil dijo desconocer esos trabajos y los atribuyó a empresas encuestadoras que operan de forma independiente. No obstante, los números de CE Research muestran que en San Juan del Río alcanza 54% de preferencia interna frente a 46% de Nava, mientras que en El Marqués la ventaja se amplía a 61-39.

El mismo estudio indica que al PAN le resulta más rentable competir solo que en alianza con Movimiento Ciudadano: con Macías Olvera como abanderado obtendría 58.4% de intención de voto frente a 22.1% de Santiago Nieto por la coalición Morena-PT-PVEM.