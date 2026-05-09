Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Rafael "N", originario de Huatusco, Veracruz, fue detenido en territorio queretano como presunto responsable de las amenazas dirigidas al regidor capitalino Fernando Flores Pérez, integrante de la fracción de Morena en el Cabildo de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado informó este viernes que la captura se concretó tras una investigación abierta por hechos ocurridos entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2026, periodo en el que el edil reportó la recepción de mensajes intimidatorios provenientes de un mismo número telefónico vía WhatsApp.
Después de que el caso se difundió públicamente, las oficinas del regidor en el Centro Cívico recibieron una llamada y un mensaje de voz vinculados con las amenazas, detalló la dependencia.
La Fiscalía desplegó análisis tecnológicos y trabajos ministeriales que permitieron identificar al presunto agresor en cuestión de horas.Flores Pérez es identificado en el espacio público como "AVSE" y, hace apenas diez días, fue el único voto en contra de la reforma judicial estatal aprobada por el Cabildo de Querétaro, en una sesión que lo separó del bloque oficialista del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.
La identificación del presunto agresor se realizó mediante análisis de información y trabajos tecnológicos especializados a cargo de la Policía de Investigación del Delito, según precisó la Fiscalía.
La detención se inscribe en una racha sostenida de intervenciones que, entre enero y marzo, sumó 625 cateos autorizados con una eficacia del 97.9%, conforme a cifras de la propia institución bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.
Investigación abierta sobre posibles cómplices
Rafael "N" quedó a disposición de la autoridad competente, que en audiencia inicial determinará su situación jurídica por el delito de amenazas. Las indagatorias siguen abiertas para establecer si más personas participaron en los hechos, indicó la institución.
La dependencia no precisó si los mensajes contenían exigencias económicas, advertencias políticas o motivaciones personales, dato que en este tipo de casos suele orientar la calificación final del delito.
El caso se suma a las diligencias coordinadas que la Fiscalía ejecutó en colonias de la capital durante abril, así como al despliegue en San Juan del Río, Amealco y Querétaro que cerró ese mes con cuatro detenidos.