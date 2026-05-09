Cae en Querétaro veracruzano por amenazar al regidor Fernando Flores

Rafael "N", originario de Huatusco, Veracruz, quedó a disposición tras intimidar al regidor de Morena por mensajes de WhatsApp.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado durante diligencia de detención del presunto autor de amenazas contra regidor en Querétaro capital.

Rafael "N", originario de Huatusco, Veracruz, fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de amenazas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Rafael "N", originario de Huatusco, Veracruz, fue detenido en territorio queretano como presunto responsable de las amenazas dirigidas al regidor capitalino Fernando Flores Pérez, integrante de la fracción de Morena en el Cabildo de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado informó este viernes que la captura se concretó tras una investigación abierta por hechos ocurridos entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2026, periodo en el que el edil reportó la recepción de mensajes intimidatorios provenientes de un mismo número telefónico vía WhatsApp.

Después de que el caso se difundió públicamente, las oficinas del regidor en el Centro Cívico recibieron una llamada y un mensaje de voz vinculados con las amenazas, detalló la dependencia.

Personal ministerial de la Fiscal\u00eda General del Estado durante diligencia de detenci\u00f3n del presunto autor de amenazas contra regidor en Quer\u00e9taro capital. La Fiscalía desplegó análisis tecnológicos y trabajos ministeriales que permitieron identificar al presunto agresor en cuestión de horas.

Flores Pérez es identificado en el espacio público como "AVSE" y, hace apenas diez días, fue el único voto en contra de la reforma judicial estatal aprobada por el Cabildo de Querétaro, en una sesión que lo separó del bloque oficialista del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

La identificación del presunto agresor se realizó mediante análisis de información y trabajos tecnológicos especializados a cargo de la Policía de Investigación del Delito, según precisó la Fiscalía.

La detención se inscribe en una racha sostenida de intervenciones que, entre enero y marzo, sumó 625 cateos autorizados con una eficacia del 97.9%, conforme a cifras de la propia institución bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Investigación abierta sobre posibles cómplices

Rafael "N" quedó a disposición de la autoridad competente, que en audiencia inicial determinará su situación jurídica por el delito de amenazas. Las indagatorias siguen abiertas para establecer si más personas participaron en los hechos, indicó la institución.

La dependencia no precisó si los mensajes contenían exigencias económicas, advertencias políticas o motivaciones personales, dato que en este tipo de casos suele orientar la calificación final del delito.

El caso se suma a las diligencias coordinadas que la Fiscalía ejecutó en colonias de la capital durante abril, así como al despliegue en San Juan del Río, Amealco y Querétaro que cerró ese mes con cuatro detenidos.

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