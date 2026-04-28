Querétaro capital, 28 de abril de 2026. — Con 13 votos a favor y uno en contra, el Cabildo de Querétaro ratificó este lunes la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González.

El único voto disidente fue del regidor Fernando Flores Pérez, de Morena, quien al momento de emitirlo pronunció una frase que resumió todo su argumento: "En contra de esta simulación."

El episodio reproduce en escala municipal la misma fractura que en el Congreso local dejó la aprobación del dictamen el 27 de marzo con 19 votos a favor y cinco en contra, cuando cuatro legisladores de la propia bancada morenista votaron en sentido contrario al coordinador de su grupo parlamentario.

El debate en Cabildo alineó dos posturas incompatibles. El regidor Bruno Casalini Castellanos, quien votó a favor, situó el desacuerdo en términos duros: "El voto en contra que ha manifestado el compañero es porque está en contra de la especialización, de la profesionalización, de la capacitación de las personas que van a tomar decisiones sobre la vida de las familias queretanas."

Flores Pérez, que ya había tomado la palabra una primera vez antes de la votación, volvió a la tribuna para responder y precisar que su rechazo no es a la reforma federal ni a la presidenta Claudia Sheinbaum ni al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino a la versión queretana del texto: "Estoy a favor de una verdadera reforma judicial, que aquí a la queretana pues están queriéndolo hacer de las suyas con esta trampa de su escuela judicial."

El nudo: quién controla la escuela de formación judicial

El punto técnico que concentra la disputa es el artículo 28, sección B, párrafo segundo del texto aprobado, que establece que los comités de evaluación —encargados de determinar qué candidatos pueden participar en la elección popular de juzgadores— deberán coordinarse y colaborar con la escuela de formación judicial.

Para Flores Pérez, eso convierte la elección ciudadana en un trámite formal: "¿Para qué hacer una elección si te van a decir exactamente por quién vas a votar o qué son los que sí pasaron mi examen en mi escuela de formación judicial?"

El regidor señaló además que en el Congreso local algunos diputados intentaron resolver precisamente ese punto votando en lo particular para eliminar o acotar el papel de la escuela, pero no alcanzaron la mayoría calificada necesaria.

El regidor Marco Antonio León Hernández, del Partido Verde Ecologista, cuestionó al disidente sin respaldarlo: "¿Sabe cómo se capacita actualmente a los profesionales de la impartición de justicia? ¿Sabe cómo son las escuelas que hay? No es nuevo esto."

León aludió a que la formación especializada de jueces existe desde antes y que la escuela judicial es una institución ya consolidada, no un instrumento creado ad hoc para filtrar candidatos. Flores Pérez no contestó en ese intercambio; su posición ya estaba fijada.

El regidor que defendió la reforma con mayor extensión fue Bruno Casalini, cuyo discurso recogió el argumento central del gobernador: Querétaro ocupa el primer lugar nacional en Estado de Derecho según el World Justice Project, y la reforma local no se limita a replicar el mandato federal sino que lo mejora privilegiando capacidad, preparación y experiencia como requisitos previos al proceso electoral, e impulsando mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación y el arbitraje para descomprimir los tribunales. "Aquí no se busca debilitar al Poder Judicial, se busca robustecerlo", sostuvo.

Flores Pérez cerró con una acusación directa al sistema judicial local: en Querétaro hay "un sinnúmero de injusticias que no se atienden porque no solamente basta estar bien preparado sino verdaderamente estar al servicio del pueblo que exige justicia".

El dictamen aprobado en el Congreso del Estado enfrenta una impugnación anunciada por la diputada del PT Claudia Díaz Gayou, que podría afectar el calendario de la elección de magistrados y jueces prevista para 2027. La administración no precisó si el voto del Cabildo tiene consecuencias formales en ese proceso.