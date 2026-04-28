58 docentes de inicial y preescolar reciben reconocimiento por años de servicio en Querétaro

USEBEQ y SNTE distinguen a docentes de inicial con trayectorias de 25 a 50 años frente al aula.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, entrega reconocimiento a docente de preescolar durante homenaje en Querétaro por el Día de la Educadora 2026.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, presidió el homenaje a educadoras y educadores de preescolar en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de abril de 2026. — Cincuenta años frente al aula: ese es el máximo reconocido este lunes durante el homenaje con el que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) celebró el Día de la Educadora y el Educador.

En total, 58 docentes de educación inicial y preescolar recibieron distinciones por trayectorias de 25 a 50 años de servicio en el estado.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó el acto junto al secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra.

Irene Quintanar Mej\u00eda, coordinadora general de la USEBEQ, entrega reconocimiento a docente de preescolar durante homenaje en Quer\u00e9taro por el D\u00eda de la Educadora 2026. Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx

Quintanar Mejía dirigió un reconocimiento directo a las docentes homenajeadas al señalar que "siempre recordamos por qué quisimos estar aquí, y eso es lo que nos da fuerza para salir a sembrar en el corazón y en la mente de nuestros niños y nuestras niñas".

La USEBEQ no precisó el número de docentes que se jubilarán en el presente ciclo escolar ni cuántos de los 58 reconocidos se encuentran en activo.

Dos mil 385 maestros sostienen la educación inicial en Querétaro

El sector de educación básica temprana en el estado tiene una dimensión que pocas veces se dimensiona: dos mil 385 docentes atienden a 44 mil 128 niñas y niños en 535 centros educativos de educación inicial y preescolar en todo Querétaro.

Irene Quintanar Mej\u00eda, coordinadora general de la USEBEQ, entrega reconocimiento a docente de preescolar durante homenaje en Quer\u00e9taro por el D\u00eda de la Educadora 2026. Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx

Esa red es la que celebró este lunes su jornada con el homenaje organizado por la USEBEQ.

Ramírez Labra subrayó en su intervención que las educadoras construyen "los cimientos del futuro desde las aulas del preescolar", reconociendo lo que describió como esfuerzos silenciosos y una responsabilidad social de largo aliento.

La Sección 24 del SNTE no informó si existen plazas vacantes en el nivel ni cuál es la plantilla proyectada para el siguiente ciclo.

¿Cuántos docentes de preescolar hay en Querétaro?

La USEBEQ reporta dos mil 385 docentes activos en educación inicial y preescolar, atendiendo a 44 mil 128 estudiantes distribuidos en 535 planteles del estado al cierre del ciclo 2024-2025.

Irene Quintanar Mej\u00eda, coordinadora general de la USEBEQ, entrega reconocimiento a docente de preescolar durante homenaje en Quer\u00e9taro por el D\u00eda de la Educadora 2026. Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx

En representación de las maestras homenajeadas habló Silvia Valencia González, con 35 años de servicio, quien sintetizó la jornada con una imagen que varios de sus colegas compartieron: "las educadoras son sembradoras de amor, aprendizajes y futuros posibles".

Las trayectorias distinguidas el lunes abarcan los rangos de 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio ininterrumpido.

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