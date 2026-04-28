Querétaro, 28 de abril de 2026. — Cincuenta años frente al aula: ese es el máximo reconocido este lunes durante el homenaje con el que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) celebró el Día de la Educadora y el Educador.
En total, 58 docentes de educación inicial y preescolar recibieron distinciones por trayectorias de 25 a 50 años de servicio en el estado.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó el acto junto al secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra.
Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx
Quintanar Mejía dirigió un reconocimiento directo a las docentes homenajeadas al señalar que "siempre recordamos por qué quisimos estar aquí, y eso es lo que nos da fuerza para salir a sembrar en el corazón y en la mente de nuestros niños y nuestras niñas".
La USEBEQ no precisó el número de docentes que se jubilarán en el presente ciclo escolar ni cuántos de los 58 reconocidos se encuentran en activo.
Dos mil 385 maestros sostienen la educación inicial en Querétaro
El sector de educación básica temprana en el estado tiene una dimensión que pocas veces se dimensiona: dos mil 385 docentes atienden a 44 mil 128 niñas y niños en 535 centros educativos de educación inicial y preescolar en todo Querétaro.
Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx
Esa red es la que celebró este lunes su jornada con el homenaje organizado por la USEBEQ.
Ramírez Labra subrayó en su intervención que las educadoras construyen "los cimientos del futuro desde las aulas del preescolar", reconociendo lo que describió como esfuerzos silenciosos y una responsabilidad social de largo aliento.
La Sección 24 del SNTE no informó si existen plazas vacantes en el nivel ni cuál es la plantilla proyectada para el siguiente ciclo.
¿Cuántos docentes de preescolar hay en Querétaro?
La USEBEQ reporta dos mil 385 docentes activos en educación inicial y preescolar, atendiendo a 44 mil 128 estudiantes distribuidos en 535 planteles del estado al cierre del ciclo 2024-2025.
Representantes de la USEBEQ y la Sección 24 del SNTE entregaron 58 reconocimientos a docentes con 25 a 50 años de servicio en Querétaro. rotativo.com.mx
En representación de las maestras homenajeadas habló Silvia Valencia González, con 35 años de servicio, quien sintetizó la jornada con una imagen que varios de sus colegas compartieron: "las educadoras son sembradoras de amor, aprendizajes y futuros posibles".
Las trayectorias distinguidas el lunes abarcan los rangos de 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio ininterrumpido.