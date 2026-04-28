Incendio consume comercio de madera y lámina en carretera estatal 100 de Colón

Equipos de rescate de El Marqués y Colón realizan labores de sofocación y enfriamiento sin personas lesionadas.

Incendio en comercio de madera y lámina sobre carretera estatal 100 kilómetro 5.2 municipio de Colón Querétaro atendido por Protección Civil

Personal de Protección Civil de El Marqués durante las labores de sofocación del incendio en el comercio de madera y lámina en la carretera estatal 100 de Colón.

Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 28 de abril de 2026. — Un incendio destruyó un comercio de madera y lámina ubicado sobre la carretera estatal 100, aproximadamente en el kilómetro 5.2, dentro del municipio de Colón. El siniestro dejó únicamente daños materiales; no hubo personas lesionadas.

La respuesta incluyó coordinación entre varias corporaciones. Protección Civil del municipio de El Marqués acudió en apoyo a su contraparte de Colón, y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro también participó en la atención.

La sección de Rescate de El Marqués encabezó las labores de sofocación, remoción de material y enfriamiento de la estructura afectada junto con el personal de Colón, hasta declarar el siniestro controlado.

No se precisaron la causa del incendio, el valor estimado de las pérdidas materiales ni el tiempo que tomó controlarlo.

Incendio en comercio de madera y l\u00e1mina sobre carretera estatal 100 kil\u00f3metro 5.2 municipio de Col\u00f3n Quer\u00e9taro atendido por Protecci\u00f3n Civil Personal de Protección Civil de El Marqués durante las labores de sofocación del incendio en el comercio de madera y lámina en la carretera estatal 100 de Colón. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.

El despliegue conjunto reflejó el esquema de apoyo intermunicipal que las dependencias de Protección Civil han activado en otros incidentes recientes en la zona.

En mayo de 2025, la corporación de El Marqués controló un incendio en un local comercial de San José Navajas con resultado igualmente de solo daños materiales; y en octubre del mismo año, la sección de Rescate de la misma dependencia sofocó el fuego en un predio baldío de Chichimequillas con apoyo de la policía municipal.

Las labores de investigación de causas del incendio en la carretera 100 de Colón quedaron a cargo de las autoridades competentes.

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