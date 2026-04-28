Colón, 28 de abril de 2026. — Un incendio destruyó un comercio de madera y lámina ubicado sobre la carretera estatal 100, aproximadamente en el kilómetro 5.2, dentro del municipio de Colón. El siniestro dejó únicamente daños materiales; no hubo personas lesionadas.
La respuesta incluyó coordinación entre varias corporaciones. Protección Civil del municipio de El Marqués acudió en apoyo a su contraparte de Colón, y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro también participó en la atención.
La sección de Rescate de El Marqués encabezó las labores de sofocación, remoción de material y enfriamiento de la estructura afectada junto con el personal de Colón, hasta declarar el siniestro controlado.
No se precisaron la causa del incendio, el valor estimado de las pérdidas materiales ni el tiempo que tomó controlarlo.
Personal de Protección Civil de El Marqués durante las labores de sofocación del incendio en el comercio de madera y lámina en la carretera estatal 100 de Colón. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
El despliegue conjunto reflejó el esquema de apoyo intermunicipal que las dependencias de Protección Civil han activado en otros incidentes recientes en la zona.
En mayo de 2025, la corporación de El Marqués controló un incendio en un local comercial de San José Navajas con resultado igualmente de solo daños materiales; y en octubre del mismo año, la sección de Rescate de la misma dependencia sofocó el fuego en un predio baldío de Chichimequillas con apoyo de la policía municipal.
Las labores de investigación de causas del incendio en la carretera 100 de Colón quedaron a cargo de las autoridades competentes.