Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Cinco cateos ejecutados de manera simultánea en los municipios de Querétaro y El Marqués resultaron en la detención de cinco personas buscadas por delitos de violencia familiar y allanamiento de morada, informó la Fiscalía General del Estado.

Las diligencias se realizaron en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación coordinada de corporaciones estatales, federales y municipales.

Las operaciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro.

El despliegue interinstitucional buscó garantizar la ejecución simultánea de las cinco órdenes de aprehensión para evitar que alguno de los objetivos pudiera ser alertado durante las diligencias.

Cuatro de los imputados enfrentan señalamientos por violencia familiar dentro de distintas carpetas de investigación; el quinto caso involucra el delito de allanamiento.

Todos figuraban como objetivos judiciales pendientes de localización. Tras su aseguramiento en los inmuebles cateados, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Sinergia por Querétaro, esquema que articula a seis corporaciones de seguridad

La estrategia Sinergia por Querétaro agrupa bajo coordinación de la Fiscalía General del Estado a corporaciones municipales, estatales y federales para la ejecución de operativos de alto impacto.

El modelo de cateos simultáneos reduce el margen de fuga de los objetivos y ha sido aplicado en diligencias previas contra distintos tipos de delitos en la entidad.

En este operativo, la concurrencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional junto con la POES y la Policía Municipal en operativos de la Fiscalía refleja el nivel de coordinación interinstitucional que la dependencia ha consolidado durante el presente año.

Las detenciones se suman a las acciones que la institución ha desarrollado en materia de violencia familiar, uno de los delitos con mayor incidencia en el estado según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha precisado las colonias o localidades específicas donde se ejecutaron los cateos dentro de ambos municipios, ni ha detallado si las carpetas de investigación corresponden a víctimas distintas o a casos relacionados entre sí.

¿Qué es el operativo Sinergia por Querétaro y cómo opera?

Sinergia por Querétaro es la estrategia de coordinación interinstitucional encabezada por la Fiscalía General del Estado que integra al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la POES y policías municipales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales, cateos y operativos de seguridad en los 18 municipios de la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información adicional sobre el estado procesal de los cinco detenidos ni sobre la programación de nuevas diligencias en el marco de esta estrategia.