Atrapan a cinco buscados por violencia familiar en cateos simultáneos en Querétaro y El Marqués

Ejército, Guardia Nacional, POES y policías municipales apoyan a la Fiscalía en operativo Sinergia por Querétaro.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito y corporaciones federales durante cateos simultáneos ejecutados en Querétaro y El Marqués en el marco del operativo Sinergia por Querétaro

Los cinco imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial tras su localización y aseguramiento en los inmuebles cateados en ambos municipios del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Cinco cateos ejecutados de manera simultánea en los municipios de Querétaro y El Marqués resultaron en la detención de cinco personas buscadas por delitos de violencia familiar y allanamiento de morada, informó la Fiscalía General del Estado.

Las diligencias se realizaron en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación coordinada de corporaciones estatales, federales y municipales.

Las operaciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), con el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro.

El despliegue interinstitucional buscó garantizar la ejecución simultánea de las cinco órdenes de aprehensión para evitar que alguno de los objetivos pudiera ser alertado durante las diligencias.

Cuatro de los imputados enfrentan señalamientos por violencia familiar dentro de distintas carpetas de investigación; el quinto caso involucra el delito de allanamiento.

Todos figuraban como objetivos judiciales pendientes de localización. Tras su aseguramiento en los inmuebles cateados, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

Sinergia por Querétaro, esquema que articula a seis corporaciones de seguridad

La estrategia Sinergia por Querétaro agrupa bajo coordinación de la Fiscalía General del Estado a corporaciones municipales, estatales y federales para la ejecución de operativos de alto impacto.

El modelo de cateos simultáneos reduce el margen de fuga de los objetivos y ha sido aplicado en diligencias previas contra distintos tipos de delitos en la entidad.

En este operativo, la concurrencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional junto con la POES y la Policía Municipal en operativos de la Fiscalía refleja el nivel de coordinación interinstitucional que la dependencia ha consolidado durante el presente año.

Las detenciones se suman a las acciones que la institución ha desarrollado en materia de violencia familiar, uno de los delitos con mayor incidencia en el estado según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha precisado las colonias o localidades específicas donde se ejecutaron los cateos dentro de ambos municipios, ni ha detallado si las carpetas de investigación corresponden a víctimas distintas o a casos relacionados entre sí.

¿Qué es el operativo Sinergia por Querétaro y cómo opera?

Sinergia por Querétaro es la estrategia de coordinación interinstitucional encabezada por la Fiscalía General del Estado que integra al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la POES y policías municipales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales, cateos y operativos de seguridad en los 18 municipios de la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información adicional sobre el estado procesal de los cinco detenidos ni sobre la programación de nuevas diligencias en el marco de esta estrategia.

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