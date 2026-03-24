Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La Fiscalía General del Estado destinó más de 95 millones de pesos a la compra de vehículos, equipo tecnológico y herramientas forenses durante el periodo más reciente, en lo que representa una de las inversiones operativas más cuantiosas de la institución en años recientes.

El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández detalló que solo en unidades vehiculares se erogaron 71.8 millones de pesos para adquirir 113 automotores que ya operan en la Policía de Investigación del Delito.

A esa cifra se añaden 32.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), canalizados al área forense, la compra de equipo especializado y la modernización de sistemas informáticos.

La dependencia reportó también la adquisición de 31 unidades adicionales con recursos propios. Cabe señalar que en ejercicios anteriores el propio fiscal había reconocido carencias en movilidad y equipamiento de la Policía de Investigación, un rezago que esta inyección de recursos busca subsanar.

Del monto global, 16.3 millones de pesos se aplicaron a la compra de mil 161 equipos de cómputo, licencias de software especializado y sistemas informáticos orientados a tareas de inteligencia.

"Se trata de fortalecer la capacidad operativa y dignificar las condiciones de quienes realizan labores de investigación", señaló Hernández.

Unidad de Inteligencia y tecnología forense refuerzan investigación en Querétaro

Entre los proyectos concretados figura la creación de la Unidad de Inteligencia y Análisis, dotada de personal especializado y tecnología que permite el monitoreo en tiempo real de cámaras de videovigilancia, tras un convenio firmado con el Centro de Información y Análisis para la Seguridad.

En el ámbito pericial, la Fiscalía incorporó herramientas de biología molecular, antropología y entomología forense, además de recibir respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para procesos de identificación humana dentro del Centro de Resguardo e Identificación Humana.

La inversión en infraestructura física también fue significativa. Un inmueble valuado en 35.7 millones de pesos, ubicado en la zona norte del municipio de Querétaro, fue donado a la dependencia para albergar áreas especializadas en delitos contra mujeres y de carácter sexual.

Se sumaron más de 10 millones de pesos para un banco de armas y cinco millones adicionales para un comedor institucional destinado al personal operativo.

¿Cómo se compara esta inversión con ejercicios anteriores de la Fiscalía?

El fiscal no ofreció un comparativo respecto a presupuestos previos ni detalló indicadores de desempeño que permitan medir el impacto de las adquisiciones en la eficacia de las investigaciones.

Hernández también reportó la atención a 933 personas en ferias de empleo y la vinculación con mil 182 estudiantes como parte de la estrategia de profesionalización del servicio en la institución.