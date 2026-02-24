Querétaro, 24 de febrero de 2026. —Nueve diligencias de cateo ejecutó la Fiscalía General del Estado de Querétaro en distintos puntos de la zona metropolitana como parte de las investigaciones por los hechos violentos registrados en días recientes.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que las acciones —realizadas entre la madrugada de este martes y el día previo— dejaron un saldo de seis personas detenidas, entre ellas dos menores de edad.

Los operativos forman parte de la estrategia de seguridad denominada Sinergia, activada tras los actos vandálicos que se replicaron en Querétaro como efecto colateral de la violencia en Jalisco por el abatimiento del líder de un grupo de crimen organizado.

Las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación y se encuentran dentro del plazo constitucional de 48 horas para definir la situación jurídica de los detenidos.

"Nosotros estuvimos realizando una serie de diligencias como parte de las investigaciones correspondientes a los eventos recientes", explicó el fiscal Hernández al detallar que el objetivo fue recabar indicios, ubicar posibles testigos y ejecutar detenciones.

Sobre los menores de edad involucrados, el titular de la Fiscalía precisó que no puede revelar más detalles hasta que concluya la investigación. Actualmente, las autoridades trabajan en determinar el grado de participación y responsabilidad individual de cada uno de los seis detenidos por los cateos en la zona metropolitana de Querétaro.

Identifican vehículos utilizados en hechos violentos en Querétaro

Entre los hallazgos de los cateos, Hernández confirmó la identificación de vehículos presuntamente empleados para trasladar a las personas involucradas en los actos vandálicos.

"Sí pudimos generar la identificación de los vehículos que pudieron haber sido utilizados para transportarse", adelantó el fiscal, quien indicó que los aseguramientos completos se darán a conocer mediante un boletín oficial de la Fiscalía.

Respecto a los daños registrados en una tienda de conveniencia, confirmó que entre los detenidos hay personas vinculadas directamente con esos hechos.

En cambio, la quema de camiones en la zona de Paseos de San Miguel y otras áreas corresponde a la competencia de la Fiscalía General de la República, dada la naturaleza de los ilícitos.

Cuestionado sobre una posible relación de los detenidos con grupos de delincuencia organizada, el fiscal evitó adelantar conclusiones.

"No estaríamos difundiendo datos adicionales hasta que se determine la situación jurídica", señaló Hernández, al reiterar que las investigaciones aún se encuentran en curso.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de datos erróneos o noticias falsas en redes sociales.

Subrayó que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada y que los resultados de las acciones de seguridad se seguirán difundiendo conforme avancen las diligencias.