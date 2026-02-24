San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. — Ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas y bancos de niebla predomina hoy en San Juan del Río y el resto de Querétaro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
La masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 37 mantiene temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de la entidad, aunque por la tarde el termómetro subirá hasta un ambiente templado a cálido. No se esperan lluvias en la región.
El frente frío 37 ingresó al territorio nacional acompañado de una masa de aire ártico que ha provocado condiciones gélidas en al menos 10 estados del centro y norte del país. Para Querétaro, la Conagua registró temperaturas mínimas de 1.0 °C en San Ildefonso y 1.5 °C en la Derivadora San José, lo que confirma la intensidad del fenómeno en la zona serrana.
En la capital del estado, el pronóstico establece una temperatura mínima de 3 °C y máxima de 26 °C. Los registros de las últimas 24 horas en diversas estaciones de monitoreo reflejan el contraste térmico: Jalpan y Juriquilla alcanzaron máximas de 25.0 °C, mientras que el Observatorio Querétaro reportó 5.8 °C como mínima.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el aviso por efectos del frente frío número 37 en la región central del país. rotativo.com.mx
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día con viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h.
La Conagua informó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, por lo que recomendó precaución a los conductores, especialmente en las primeras horas de la mañana.
Heladas en zonas serranas de Querétaro y otros estados
A nivel nacional, las heladas afectan zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, con mínimas de -5 a 0 °C. En estados como Chihuahua, Durango y Nuevo León, las temperaturas descienden hasta -10 °C en sus zonas montañosas.
El Servicio Meteorológico Nacional continuará con el monitoreo de los efectos del frente frío 37 sobre la región central del país. Se recomienda a la población de San Juan del Río y municipios aledaños abrigarse adecuadamente durante la mañana y proteger cultivos sensibles en zonas rurales expuestas a heladas.