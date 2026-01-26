San Juan del Río, 26 de enero de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró aproximadamente 200 motocicletas durante operativos realizados el año pasado en diferentes comunidades del municipio.
Las autoridades detectaron que 30 unidades presentaban reporte de robo, algunas registradas en el propio municipio y otras en localidades vecinas de Querétaro, informó Orlando Chávez Landaverde, titular de la dependencia.
La estrategia de vigilancia se implementó en comunidades como La Rueda y El Organazo, con especial atención en las festividades religiosas y celebraciones de los ranchos.
Los operativos de seguridad en San Juan del Río contaron con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.
Chávez Landaverde explicó que las revisiones verifican que las unidades se encuentren en orden, sin reporte de robo, y que cuenten con placas vigentes. Los conductores deben portar casco protector, de lo contrario se aplica la infracción correspondiente según el reglamento de tránsito municipal.
Operativos abarcan comunidades y zonas urbanas de San Juan del Río
Las 200 motocicletas puestas a disposición del corralón municipal carecían de documentos necesarios, placas o presentaban irregularidades administrativas.
El funcionario municipal precisó que 30 unidades con reporte de robo fueron canalizadas a las instancias correspondientes para continuar las investigaciones sobre su procedencia.
Los operativos de motocicletas incluyen la participación de elementos de Rondines para incrementar la presencia policial durante las festividades comunitarias.
La estrategia busca prevenir conductas antisociales como la realización de "caballitos" en vía pública, falta considerada administrativa que amerita puesta a disposición ante el juzgado cívico, detalló el secretario de Seguridad Pública.
Orlando Chávez Landaverde informó que continuará implementando estos operativos de vigilancia en San Juan del Río en todas las comunidades del municipio, con énfasis en las zonas donde se registran celebraciones religiosas y eventos masivos que requieren reforzamiento de la presencia policial como parte de la estrategia preventiva del gobierno municipal.