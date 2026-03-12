Programa "Miércoles en Santa Matilde" lleva 220 atenciones ciudadanas y mejoras urbanas a la localidad

Dependencias municipales instalan señalética, entregan insumos y brindan servicios de salud visual en la séptima edición del programa.

Jornada del programa Miércoles en Santa Matilde con mesas de atención ciudadana en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la reunión con liderazgos de Santa Matilde en la séptima edición del programa comunitario.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. —Diez dependencias de la administración municipal de San Juan del Río concentraron cerca de 220 atenciones ciudadanas durante la séptima edición del programa "Miércoles en Santa Matilde", realizada este miércoles en la localidad del mismo nombre.

La jornada incluyó instalación de señalética vial, campaña de salud visual, entrega de insumos a bajo costo y trabajos de reforestación en espacios públicos y el jardín de niños Nicolás Bravo.

El programa, que opera desde inicios de la actual administración, lleva servicios municipales directamente a las comunidades de la demarcación. Santa Matilde se suma a las localidades que han recibido estas jornadas integrales, en las que participan tanto funcionarios de gabinete como representantes vecinales.

En las mesas de atención ciudadana intervinieron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la Dirección de Cuidado Animal, y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Finanzas, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios Públicos y Seguridad Pública. A través de estas instancias se canalizaron las cerca de 220 atenciones registradas en la jornada.

Obras viales y entrega de insumos en Santa Matilde, San Juan del Río

Jornada del programa Mi\u00e9rcoles en Santa Matilde con mesas de atenci\u00f3n ciudadana en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Dependencias municipales instalaron señalética vial y pintaron pasos peatonales como parte de las acciones de mejora urbana en la localidad. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó reductores de velocidad, pasos peatonales y líneas de frenado, además de reponer señalética de cruce escolar. Estos trabajos se suman a la conformación de 1.2 kilómetros de calles —400 metros en Francisco Villa y 800 metros en Riva Palacio— ejecutados en enero de 2026.

La Secretaría de Desarrollo Social entregó calentadores solares, tinacos y tanques de gas a bajo costo, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindó seguimiento técnico sobre implementos entregados en programas municipalizados y huertos sustentables. A través de la Dirección de Ecología se reforestaron áreas en la entrada de la comunidad.

¿Qué servicios ofreció el DIF Municipal en la jornada de Santa Matilde?

El DIF Municipal participó en las mesas de atención ciudadana junto a la presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, quien participó también en la reunión con liderazgos de la localidad. La Secretaría de Servicios Públicos realizó poda y deshierbe en espacios comunitarios, mientras que en el jardín de niños se impartieron pláticas sobre huertos ecológicos y temas de desarrollo social.

Hasta el momento, la administración municipal no ha informado la fecha ni la localidad en que se realizará la octava edición del programa.

