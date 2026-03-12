San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. —Diez dependencias de la administración municipal de San Juan del Río concentraron cerca de 220 atenciones ciudadanas durante la séptima edición del programa "Miércoles en Santa Matilde", realizada este miércoles en la localidad del mismo nombre.
La jornada incluyó instalación de señalética vial, campaña de salud visual, entrega de insumos a bajo costo y trabajos de reforestación en espacios públicos y el jardín de niños Nicolás Bravo.
Cerca de 220 vecinos de Santa Matilde recibieron atención en mesas con representantes de diez dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El programa, que opera desde inicios de la actual administración, lleva servicios municipales directamente a las comunidades de la demarcación. Santa Matilde se suma a las localidades que han recibido estas jornadas integrales, en las que participan tanto funcionarios de gabinete como representantes vecinales.
En las mesas de atención ciudadana intervinieron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la Dirección de Cuidado Animal, y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Finanzas, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios Públicos y Seguridad Pública. A través de estas instancias se canalizaron las cerca de 220 atenciones registradas en la jornada.
Obras viales y entrega de insumos en Santa Matilde, San Juan del Río
Dependencias municipales instalaron señalética vial y pintaron pasos peatonales como parte de las acciones de mejora urbana en la localidad. rotativo.com.mxLa Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó reductores de velocidad, pasos peatonales y líneas de frenado, además de reponer señalética de cruce escolar. Estos trabajos se suman a la conformación de 1.2 kilómetros de calles —400 metros en Francisco Villa y 800 metros en Riva Palacio— ejecutados en enero de 2026.
La Secretaría de Desarrollo Social entregó calentadores solares, tinacos y tanques de gas a bajo costo, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindó seguimiento técnico sobre implementos entregados en programas municipalizados y huertos sustentables. A través de la Dirección de Ecología se reforestaron áreas en la entrada de la comunidad.
¿Qué servicios ofreció el DIF Municipal en la jornada de Santa Matilde?
El DIF Municipal participó en las mesas de atención ciudadana junto a la presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, quien participó también en la reunión con liderazgos de la localidad. La Secretaría de Servicios Públicos realizó poda y deshierbe en espacios comunitarios, mientras que en el jardín de niños se impartieron pláticas sobre huertos ecológicos y temas de desarrollo social.
Hasta el momento, la administración municipal no ha informado la fecha ni la localidad en que se realizará la octava edición del programa.