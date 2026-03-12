Querétaro, 12 de marzo de 2026. — De las solicitudes de patentes registradas en México desde 2024, apenas 16.6% fueron presentadas por inventoras o grupos de inventoras, frente a 67.6% de hombres, reveló Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La disparidad fue expuesta durante un conversatorio sobre propiedad industrial y género celebrado en la Legislatura de Querétaro, donde especialistas coincidieron en que las barreras estructurales frenan la participación femenina en innovación y patentamiento.

El evento, organizado por la Comisión de Desarrollo Económico que preside la diputada Claudia Díaz Gayou, reunió a empresarias, especialistas en políticas públicas y al titular del IMPI en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A nivel nacional, las mujeres representan solo 39.5% del personal ocupado frente a 60.5% de los hombres, según datos compartidos por la empresaria Laura Sepúlveda Antuna.

La diputada Claudia Díaz Gayou encabezó el conversatorio en la Legislatura de Querétaro con especialistas y empresarias. rotativo.com.mx

Nieto Castillo detalló que entre 2025 e inicios de 2026, el IMPI realizó 48 acciones en materia de igualdad, prevención de violencia y fortalecimiento de la participación femenina. Precisó que la propiedad industrial puede funcionar como instrumento de igualdad: "es una herramienta para lograr la igualdad sustantiva", señaló.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual identifica barreras como normas sociales, responsabilidades de cuidado y acoso laboral que impiden a las mujeres llegar a las etapas de patentamiento, indicó Sepúlveda Antuna.

En Querétaro, agregó, persisten la falta de financiamiento y una escasa cultura sobre propiedad industrial entre emprendedoras.

Preparan Ley de Desarrollo Económico con perspectiva de género en Querétaro

Díaz Gayou anunció que prepara una Iniciativa de Ley de Desarrollo Económico y Prosperidad Compartida que incorpore las visiones del sector académico, legislativo, empresarial y tecnológico.

La legisladora señaló que tres leyes estatales vinculadas al desarrollo económico requieren actualización urgente: la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, cuya última reforma data de 2009; la Ley del Instituto Queretano del Emprendimiento, modificada en 2022 pero sin componente digital ni enfoque de género; y la Ley de Promoción Industrial, sin cambios desde 2008.

La especialista en políticas públicas Elvia Ramírez León contextualizó la brecha con datos internacionales: en Estados Unidos, 28% de empresas emergentes fueron fundadas por al menos una mujer, mientras que en México la proporción es de tres mujeres fundadoras por cada 100 hombres. Apenas 20.6% de startups en el país fueron creadas exclusivamente por mujeres.





Panelistas del conversatorio coincidieron en que las barreras estructurales limitan el acceso de mujeres al patentamiento en México. rotativo.com.mx

¿Por qué las mujeres no patentan sus innovaciones en México?

La emprendedora tecnológica Odile Juárez Carmona, dedicada a la inteligencia artificial, advirtió que la mentalidad de considerar los proyectos de mujeres como pequeños debe cambiar.

Enfatizó que en la economía moderna gran parte del valor reside en intangibles —marcas, software, diseño— donde las mujeres tienen fortaleza comprobada.

La presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán Álvarez, sostuvo que el desarrollo económico estatal se ha nutrido en gran medida de los pequeños productores y empresarios, y que existen herramientas para proteger los derechos de autores y creadores que aún no se aprovechan suficientemente.