Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Un total de 52 queretanos que permanecían varados en Medio Oriente durante la escalada del conflicto armado en la región fueron repatriados mediante un operativo coordinado por la Secretaría de Turismo estatal, agencias de viaje internacionales y aerolíneas.

La operación tuvo un costo aproximado de dos millones de pesos y se ejecutó a lo largo de un fin de semana con equipos trabajando las 24 horas para localizar vuelos disponibles en distintas rutas.

El proceso de repatriación de queretanos desde Medio Oriente inició por instrucción del gobernador Mauricio Kuri González, quien solicitó a la dependencia dar seguimiento a la situación de los viajeros y buscar alternativas para su regreso seguro a México.

La Secretaría de Turismo activó su red de contactos con agencias mayoristas en Europa, particularmente en Madrid, para gestionar directamente con operadores turísticos espacios en vuelos comerciales.

Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la Secretaría de Turismo, explicó que en un primer momento se evaluó la posibilidad de enviar un avión exclusivo para trasladar a los queretanos, pero las condiciones logísticas y los permisos requeridos descartaron esa opción.

El equipo optó entonces por rastrear vuelos disponibles a través de la plataforma Amadeus, un sistema global de reservaciones aéreas.

"Fue una instrucción del gobernador y empezamos a mover toda la red de contactos que tiene la Secretaría", aseveró la funcionaria. Precisó que conforme aparecían espacios disponibles en distintas rutas, los boletos se adquirían de inmediato debido a la alta demanda de personas que buscaban abandonar la zona de conflicto.

Prioridad para adultos mayores y enfermos en la repatriación desde Medio Oriente

Durante el operativo se establecieron grupos de prioridad en coordinación con la Secretaría de Gobierno estatal. Se dio preferencia a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y quienes requerían medicamentos urgentes que no podían conseguir en la región.

En algunos casos, el equipo realizó gestiones para obtener fármacos en el extranjero cuando los viajeros no estaban en condiciones de esperar más tiempo.

Además de los vuelos, la Secretaría negoció tarifas especiales en hospedaje y alimentación para los viajeros durante las escalas, principalmente en Madrid. La funcionaria reconoció la colaboración de empresas como Barceló Hotel Group y diversos operadores turísticos que ofrecieron condiciones preferenciales para apoyar el traslado.

¿Cuánto costó la repatriación de queretanos desde Medio Oriente?

Vega Vázquez Mellado estimó que el costo total de la operación rondó los dos millones de pesos, aunque señaló que el monto habría sido considerablemente mayor sin los acuerdos y apoyos especiales logrados con agencias y aerolíneas.

La funcionaria indicó que el resultado fue posible por la coordinación entre distintas dependencias del gobierno estatal y aliados internacionales que facilitaron el regreso de las 52 personas.