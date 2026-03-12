Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Una familia queretana vivió días de angustia e incertidumbre mientras una de sus integrantes, Sandra Urtiaga, permanecía varada en Medio Oriente en medio de una escalada de violencia en la región.

Su familiar Miguel Urtiaga relató que la diferencia de horario y las dificultades de comunicación convirtieron cada mensaje en un momento crucial para saber si lograría abandonar el país.

La situación se agravó cuando la familia comenzó a seguir las noticias desde México. Sandra y otras personas se mantenían resguardadas en su hotel ante alertas constantes por ataques, con indicaciones de no acercarse siquiera a las ventanas.

"Fue un momento de estrés total", describió Miguel, quien aseguró que su madre, hermana y primos entraron en pánico al ver los reportes de lo que ocurría en la zona.

Ante la posibilidad de que la estancia se prolongara, la familia reunió alrededor de 50 mil pesos para que Sandra pudiera sostenerse económicamente mientras encontraba una ruta de salida.

Miguel reconoció que uno de los momentos más difíciles fue percibir que su familiar comenzaba a despedirse de forma sutil. "Hubo un momento en el que pensé que ya no la iba a volver a ver", expresó.

Evacuación de mexicanos desde la zona de conflicto

Según el testimonio, las autoridades mexicanas y la embajada organizaron la salida de connacionales, con prioridad para mujeres con hijos, personas adultas mayores y quienes presentaban problemas de salud.

Miguel Urtiaga relata los días de angustia que vivió su familia mientras Sandra permanecía en zona de conflicto.

El proceso enfrentó complicaciones: miles de personas de distintas nacionalidades buscaban abandonar la región al mismo tiempo, lo que saturó aeropuertos y limitó la disponibilidad de vuelos.

Miguel recordó el caso de una joven que pagó cerca de 180 mil pesos por un boleto, pero no pudo abordar debido a la cantidad de personas en la terminal aérea.

¿Cómo logró salir la queretana varada en Medio Oriente?

Sandra finalmente consiguió un vuelo con destino a Madrid. La familia siguió el trayecto con nerviosismo hasta confirmar que había aterrizado en territorio español. "Cuando llegó a Madrid fue cuando lloramos todos", relató Miguel.

Tras los días de tensión, Miguel Urtiaga agradeció el apoyo de las autoridades del gobierno de Querétaro, a quienes reconoció por mantenerse al tanto de la situación y brindar acompañamiento durante el proceso de retorno.