México, 3 de febrero de 2026. —El Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) alcanzó 50.5 puntos en enero de 2026, lo que representa un incremento de 0.5 puntos respecto a diciembre pasado y coloca la percepción de directivos empresariales en zona de optimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El resultado derivó principalmente del desempeño positivo en manufacturas y comercio, aunque la comparación anual muestra una caída de 1.4 puntos.

El indicador, que mide la percepción de directivos sobre variables relevantes en industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros, se construye con un umbral de 50 puntos.

Los valores superiores reflejan optimismo mientras que los inferiores indican expectativas menos favorables para la actividad económica.

El sector de industrias manufactureras lideró el desempeño con 51 puntos, un avance de 3.7 puntos frente al mes previo.

Este resultado derivó de incrementos en sus cinco componentes, destacando las exportaciones con 54 puntos y la capacidad de planta utilizada con 53.2 puntos. La demanda nacional de productos manufacturados se ubicó en 52.6 puntos.

Construcción acumula año y medio en zona de pesimismo

El sector construcción mostró un comportamiento opuesto al registrar 44.8 puntos, apenas 0.3 puntos más que en diciembre.

Con este dato, el indicador suma 18 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, reflejando una percepción negativa persistente entre los directivos del ramo.

El componente de obras ejecutadas como subcontratista presentó el nivel más bajo con 33.8 puntos, acumulando 15 meses en zona desfavorable.

El total de contratos y subcontratos cayó 1.3 puntos para ubicarse en 49 puntos, mientras que el personal ocupado total se mantuvo en 49.5 puntos por noveno mes consecutivo debajo del umbral.

El comercio registró 50.5 puntos con un alza mensual de 0.7 puntos, impulsado principalmente por compras netas que alcanzaron 56.2 puntos e inventarios de mercancías con 55.9 puntos.

Sin embargo, las ventas netas cayeron a 48 puntos y los ingresos por consignación descendieron a 41.5 puntos, acumulando tres meses en zona negativa.

Los servicios privados no financieros se establecieron en 51.3 puntos, nivel 1.1 puntos inferior al del mes anterior. A pesar de la baja mensual, el indicador se mantiene 21 meses consecutivos por arriba del umbral de optimismo. Los ingresos por prestación de servicios y la demanda nacional se ubicaron en 52 puntos cada uno.

Sector Enero 2026 Var. mensual Meses consecutivos Manufacturas 51.0 3.7 1 por arriba Construcción 44.8 0.3 18 por debajo Comercio 50.5 0.7 1 por arriba Servicios 51.3 -1.1 21 por arriba

Indicador Agregado de Tendencia por sector, cifras desestacionalizadas en puntos. Fuente: INEGI.

En términos de cifras originales sin ajuste estacional, el IGOET fue de 46.6 puntos, una caída de 1.3 puntos respecto a enero de 2025. El personal ocupado total mostró comportamientos mixtos: mientras el comercio acumula 60 meses por arriba del umbral con 52.6 puntos, los servicios privados llevan 13 meses por debajo con 49.5 puntos.

La próxima publicación del indicador está programada para el 2 de marzo de 2026.