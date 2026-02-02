Corregidora — 2 de febrero de 2026. —Con la tradicional Pega de Bando arrancaron las Fiestas Tradicionales de Febrero en El Pueblito, Corregidora, en el marco del 290 Aniversario del Traslado de Nuestra Señora de El Pueblito a la Basílica.

El acto marcó la difusión oficial del programa general que incluye actividades religiosas, culturales e históricas. El presidente municipal, José Antonio Guerrero González, participó en la ceremonia junto con autoridades religiosas y representantes de las corporaciones establecidas en el recinto.

Autoridades religiosas y civiles participaron en el arranque de los festejos del 290 aniversario. rotativo.com.mx

Las fiestas de febrero en El Pueblito constituyen una de las celebraciones más arraigadas en Corregidora, con casi tres siglos de historia vinculada a la devoción mariana. Año con año, la Pega de Bando marca el inicio formal de los festejos y convoca a vecinos, organizaciones religiosas y autoridades municipales en torno a una tradición que refuerza la identidad comunitaria de la demarcación.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Fray Francisco Salinas Osornio, capellán de la Basílica de Nuestra Señora de El Pueblito, y Fray Antonio Miranda Arroyo, padre guardián del recinto. También participaron integrantes de las corporaciones de la Basílica, quienes se sumaron al recorrido por las calles de la localidad para colocar los bandos informativos en puntos emblemáticos.

La comitiva recorrió sitios representativos de El Pueblito acompañada por banda de viento, en un ambiente de algarabía. Entre los puntos donde se fijaron los bandos destacan la 2da. Ermita, la Casa de la Primera y Segunda Danza, la antigua Presidencia Municipal, la Sede de la Mayordomía y la Parroquia de San Francisco Galileo.

Programa cultural y religioso por el 290 aniversario en El Pueblito

Las Fiestas Tradicionales en honor a Nuestra Madre Santísima del Pueblito representan un pilar de la vida comunitaria en Corregidora, al fortalecer la identidad, la fe y las tradiciones que unen a los habitantes de la localidad.

El programa general contempla eventos que abarcan expresiones religiosas, culturales e históricas a lo largo de las celebraciones de febrero.

Los interesados en conocer las actividades programadas podrán consultar los bandos colocados en los puntos representativos de El Pueblito o acudir directamente a la Basílica para obtener información detallada sobre fechas y horarios.