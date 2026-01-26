Alcalde de Corregidora inaugura ludoteca del DIF para infancias

El presidente municipal de Corregidora Chepe Guerrero y la presidenta del Patronato del DIF Gaby Trápala inauguraron la ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables con material didáctico, sensorial y cognitivo para terapias psicológicas y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en entorno seguro.

Martin García Chavero
Ene 26, 2026
Corregidora, 26 de enero de 2026. - El presidente municipal Chepe Guerrero y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Gaby Trápala inauguraron la ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables con material didáctico, sensorial y cognitivo para terapias psicológicas.

El espacio está diseñado para ofrecer área segura y cómoda durante procesos de atención de niñas, niños y adolescentes, además de proporcionar entorno propicio para realización de terapias que favorezcan el bienestar emocional y desarrollo integral de infancias en situación de vulnerabilidad atendidas por el DIF municipal.

Trápala agradeció a integrantes del Gabinete Municipal y regidores por sus donaciones para el equipamiento de la ludoteca, destacando que refleja compromiso real con la niñez y con atención con enfoque de derechos.

"Hoy damos un paso muy importante en la garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta ludoteca no es solo un espacio físico: es un lugar pensado para su protección, su bienestar emocional y su desarrollo integral, en un entorno seguro y digno", manifestó la presidenta del Patronato del DIF Corregidora.


Ludoteca DIF Corregidora fortalece atención integral a grupos vulnerables

El Centro de Atención a Grupos Vulnerables del municipio inauguró sus instalaciones en agosto del año pasado, permitiendo que por primera vez desde la creación en 2017 de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad, ambas instancias cuenten con instalaciones propias.

La ludoteca representa una mejora adicional en la infraestructura del DIF municipal que atiende casos de vulnerabilidad infantil y adolescente en la demarcación.

La directora general del Sistema Municipal DIF Corregidora, Maricruz Arellano, explicó el material adquirido para la ludoteca durante el evento inaugural donde también estuvo presente el procurador estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF de la entidad, Manuel Hernández.

Arellano detalló que el equipamiento incluye material didáctico especializado para terapias que contribuyen al desarrollo cognitivo y emocional de menores atendidos por las diferentes áreas del Sistema Municipal DIF.

¿Qué servicios ofrece el Centro de Atención a Grupos Vulnerables?

El Centro de Atención a Grupos Vulnerables concentra los servicios de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad.

La ludoteca se suma como espacio complementario que mejora la experiencia de los menores durante sus procesos de atención, proporcionando ambiente que reduce ansiedad y estrés mientras esperan consultas o participan en terapias psicológicas especializadas para casos de vulnerabilidad infantil.


Servicios del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del DIF Corregidora

El evento inaugural contó con la presencia de integrantes del Gabinete Municipal y regidores que contribuyeron al equipamiento del espacio, consolidando el compromiso institucional con la protección de derechos de infancias y adolescencias en Corregidora mediante infraestructura digna que garantiza atención especializada con enfoque de derechos humanos en instalaciones diseñadas específicamente para población vulnerable que requiere intervención del Sistema Municipal DIF.

