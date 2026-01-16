Corregidora, 16 de enero de 2026. — El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, junto con miembros de su Gabinete y regidores, entregaron juguetes y ropa a 146 niñas y niños de diferentes localidades de Corregidora como parte del programa "Apadrina un Niño", organizado por segundo año consecutivo por el Sistema Municipal DIF, informó el gobierno municipal.

El evento se realizó en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad El Progreso, donde autoridades compartieron la tradicional Rosca de Reyes con estudiantes.

El mandatario destacó la importancia de fortalecer valores y tradiciones que permitan hacer comunidad mediante la convivencia sana, precisó el ayuntamiento.

"Niñas y niños, y también los adultos, ojalá que nunca perdamos la ilusión de la tradición de lo que representa compartir una rosca de reyes", aseguró Guerrero. El programa fortalece vínculos comunitarios y beneficia a menores de distintas localidades del municipio.

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gaby Trápala, detalló que el programa constituye un acto de cercanía, empatía y compromiso social que permite generar vínculos humanos y devolver la ilusión en una etapa fundamental de la vida.

"Sigamos caminando A Paso Firme con el corazón por delante, cuidando nuestra infancia", enfatizó.

La directora de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Juana Bailón, agradeció a la Administración Municipal por impulsar acciones en favor de los estudiantes y de la comunidad de El Progreso. El programa opera por segundo año consecutivo y busca fortalecer tradiciones locales en diferentes localidades del municipio.