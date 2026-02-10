Atienden incendio en colonia El Pueblito de Corregidora

Protección Civil realiza labores de control y extinción durante la madrugada.

Unidades de Protección Civil de Corregidora atienden incendio en colonia El Pueblito, Querétaro

Elementos de emergencia controlaron el siniestro reportado durante la madrugada en Corregidora

Foto: Protección Civil Corregidora.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 10, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Corregidora, 10 de febrero de 2026.- Elementos de Protección Civil de Corregidora atendieron un reporte de incendio en la colonia El Pueblito durante la madrugada de este lunes. Los bomberos realizaron las labores de control y extinción del siniestro en la demarcación.

La corporación de emergencias informó sobre la atención al incendio en El Pueblito Corregidora a través de sus redes sociales oficiales, donde confirmó el despliegue operativo en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la causa que originó el incendio ni si hubo personas afectadas o daños materiales en la colonia El Pueblito de Corregidora.

La Dirección de Protección Civil municipal mantiene operativos permanentes de vigilancia y prevención de incendios en todo el municipio, especialmente durante la temporada de estiaje.

Los vecinos de Corregidora pueden reportar emergencias relacionadas con incendios en Querétaro al número de emergencias 911 o directamente a Protección Civil municipal para una atención inmediata.

gobiernosucesosseguridadincendio

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional revisan vehículos en carretera Polotitlán-Las Cruces en Huichapan Hidalgo durante operativo contra huachicol
Seguridad

Guardia Nacional refuerza retenes en Huichapan y Nopala tras asesinato de jefe policiaco

Operativo contra huachicol se intensifica en carreteras de Huichapan y Nopala tras homicidio de mando federal.

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó programa de salud pública 2024-2027
Editorial

Cabildo de Querétaro aprueba programa de salud pública 2024-2027

Ayuntamiento aprueba estrategia de salud pública y cambia sede de sesión solemne.

Policías estatales de Querétaro durante curso de medicina táctica impartido por instructores de BORSTAR de Estados Unidos
Querétaro

Policías de Querétaro reciben curso de medicina táctica con apoyo de EE.UU.

Agentes de Grupos Especiales refuerzan atención de heridos en operativos de alto riesgo.