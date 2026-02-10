Corregidora, 10 de febrero de 2026.- Elementos de Protección Civil de Corregidora atendieron un reporte de incendio en la colonia El Pueblito durante la madrugada de este lunes. Los bomberos realizaron las labores de control y extinción del siniestro en la demarcación.
La corporación de emergencias informó sobre la atención al incendio en El Pueblito Corregidora a través de sus redes sociales oficiales, donde confirmó el despliegue operativo en la zona afectada.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado la causa que originó el incendio ni si hubo personas afectadas o daños materiales en la colonia El Pueblito de Corregidora.
La Dirección de Protección Civil municipal mantiene operativos permanentes de vigilancia y prevención de incendios en todo el municipio, especialmente durante la temporada de estiaje.
Los vecinos de Corregidora pueden reportar emergencias relacionadas con incendios en Querétaro al número de emergencias 911 o directamente a Protección Civil municipal para una atención inmediata.