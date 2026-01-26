Corregidora en Top 15 nacional por chatbot de atención

El municipio de Corregidora se ubica en el Top 15 nacional de mejores chatbot de atención ciudadana según la Asociación Nacional de Alcaldes de México con asistente virtual Pueblito que opera vía WhatsApp 449 462 1002 permitiendo pago de predial con descuentos del 20% en enero y 8% en febrero.

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Corregidora, 26 de enero de 2026. — El municipio de Corregidora se posiciona dentro del Top 15 nacional de mejores chatbot de atención ciudadana según la Asociación Nacional de Alcaldes de México por su innovación en servicios digitales gubernamentales.

El asistente virtual Pueblito opera a través del número de WhatsApp 449 462 1002 y permite realizar trámites como pago de impuesto predial, generar líneas de captura con descuentos del 20% en enero y 8% en febrero, reportar baches, solicitar recolección de tiliches y dar seguimiento a reportes ciudadanos mediante folios, fortaleciendo la recaudación municipal.

La secretaria de Finanzas, Yetsi Beltrán, destacó el uso del chatbot para pago de predial en Corregidora: "En el Gobierno Municipal contamos con nuestra asistente virtual Pueblito a través del WhatsApp 449-462-1002 donde también pueden realizar su pago del impuesto predial".

El servicio opera las 24 horas del día y su modelo ha sido replicado por otros municipios del país, consolidando a la demarcación como referente nacional en innovación gubernamental digital que puede consultarse en el portal oficial corregidoraenlinea.gob.mx.

Corregidora también destaca como el municipio donde es más conveniente pagar impuestos al contar con programas de incentivos y protección directa más sólidos vinculados al pago del predial, de acuerdo con las Leyes de Ingresos del año 2026. Del 1 de enero al 28 de febrero, ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial y acceder a los beneficios de la campaña Pronto Pago con descuentos directos para casas y condominios que efectúen su pago anual de manera anticipada en una sola exhibición.

Los contribuyentes que realicen su pago durante enero obtienen descuento del 20%, mientras que en febrero el beneficio es del 8%, siendo acreedores a esquema de protección que cubre vivienda, automóvil, comercio y mascotas.

El seguro aplica en caso de robo, incendio, fenómenos hidrometeorológicos, daños a neumáticos por baches o alcantarillas del Municipio de Corregidora, así como por muerte, enfermedad o daños civiles causados por perros y gatos registrados.

¿Cómo usar el chatbot Pueblito en Corregidora?

El asistente virtual Pueblito permite canalizar y dar seguimiento a reportes ciudadanos mediante folios, mejorando la eficiencia de servicios públicos municipales.

El sistema de atención ciudadana digital en Corregidora ha fortalecido la recaudación fiscal al facilitar el acceso a trámites que anteriormente requerían presencia física en oficinas gubernamentales, reduciendo tiempos de espera y optimizando recursos administrativos mediante automatización de procesos básicos.

El reconocimiento de la Asociación Nacional de Alcaldes de México consolida a Corregidora como municipio innovador que integra tecnología para mejorar relación gobierno-ciudadano, posicionando al chatbot Pueblito como herramienta replicable en otros gobiernos municipales que buscan modernizar servicios públicos mediante soluciones digitales accesibles que operan las 24 horas sin requerir aplicaciones especializadas, solo WhatsApp.

