Corregidora, 26 de enero de 2026. — El municipio de Corregidora se posiciona dentro del Top 15 nacional de mejores chatbot de atención ciudadana según la Asociación Nacional de Alcaldes de México por su innovación en servicios digitales gubernamentales.
El asistente virtual Pueblito opera a través del número de WhatsApp 449 462 1002 y permite realizar trámites como pago de impuesto predial, generar líneas de captura con descuentos del 20% en enero y 8% en febrero, reportar baches, solicitar recolección de tiliches y dar seguimiento a reportes ciudadanos mediante folios, fortaleciendo la recaudación municipal.
La secretaria de Finanzas, Yetsi Beltrán, destacó el uso del chatbot para pago de predial en Corregidora: "En el Gobierno Municipal contamos con nuestra asistente virtual Pueblito a través del WhatsApp 449-462-1002 donde también pueden realizar su pago del impuesto predial".
El servicio opera las 24 horas del día y su modelo ha sido replicado por otros municipios del país, consolidando a la demarcación como referente nacional en innovación gubernamental digital que puede consultarse en el portal oficial corregidoraenlinea.gob.mx.
Chatbot atención ciudadana Corregidora ofrece descuentos del 20% en predial
Corregidora también destaca como el municipio donde es más conveniente pagar impuestos al contar con programas de incentivos y protección directa más sólidos vinculados al pago del predial, de acuerdo con las Leyes de Ingresos del año 2026. Del 1 de enero al 28 de febrero, ciudadanos pueden realizar el pago del impuesto predial y acceder a los beneficios de la campaña Pronto Pago con descuentos directos para casas y condominios que efectúen su pago anual de manera anticipada en una sola exhibición.
Municipio de Corregidora se posiciona en Top 15 nacional de mejores chatbot según Asociación Nacional de Alcaldes de México por innovación en atención ciudadana. rotativo.com.mx
Los contribuyentes que realicen su pago durante enero obtienen descuento del 20%, mientras que en febrero el beneficio es del 8%, siendo acreedores a esquema de protección que cubre vivienda, automóvil, comercio y mascotas.
El seguro aplica en caso de robo, incendio, fenómenos hidrometeorológicos, daños a neumáticos por baches o alcantarillas del Municipio de Corregidora, así como por muerte, enfermedad o daños civiles causados por perros y gatos registrados.
¿Cómo usar el chatbot Pueblito en Corregidora?
El asistente virtual Pueblito permite canalizar y dar seguimiento a reportes ciudadanos mediante folios, mejorando la eficiencia de servicios públicos municipales.
El sistema de atención ciudadana digital en Corregidora ha fortalecido la recaudación fiscal al facilitar el acceso a trámites que anteriormente requerían presencia física en oficinas gubernamentales, reduciendo tiempos de espera y optimizando recursos administrativos mediante automatización de procesos básicos.
Descuentos en pago anticipado del impuesto predial en Corregidora durante campaña Pronto Pago 2026
El reconocimiento de la Asociación Nacional de Alcaldes de México consolida a Corregidora como municipio innovador que integra tecnología para mejorar relación gobierno-ciudadano, posicionando al chatbot Pueblito como herramienta replicable en otros gobiernos municipales que buscan modernizar servicios públicos mediante soluciones digitales accesibles que operan las 24 horas sin requerir aplicaciones especializadas, solo WhatsApp.