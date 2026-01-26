El dilema de la Seguridad: Palabras vs. Realidad

Guerrero Trápala ha manifestado públicamente su "respaldo firme" a la corporación policial municipal tras el homicidio de un elemento, vinculado con la detención de tres sujetos. Es fácil respaldar cuando las cámaras están presentes. Lo difícil es explicar por qué ese policía murió en primer lugar. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que fallaron? ¿Qué medidas concretas se implementaron después para evitar que se repita?

El alcalde descartó la implementación de fotomultas con el argumento de que "no lo tiene proyectado en este momento". Una postura cómoda que elude el debate sobre herramientas tecnológicas que podrían reducir la siniestralidad vial en un municipio que registró hechos de tránsito fatales durante 2025. Rechazar fotomultas es legítimo; no tener una alternativa sólida para reducir accidentes no lo es.

Mientras tanto, en Querétaro capital y otros municipios metropolitanos se despliegan operativos coordinados, tecnología de punta y estrategias integrales de prevención. En Corregidora, el mensaje es más del mismo estilo: "estamos trabajando", "vamos avanzando", "seguimos consolidando". Retórica abundante, indicadores concretos escasos.

Programas Sociales: ¿Impacto Real o Foto de Ocasión?

La institucionalización del programa "Pirámides" fue celebrada por el gobierno municipal como un logro histórico. Según cifras oficiales, tres lavanderías públicas han beneficiado a "más de 4,300 usuarios" con "más de 20,000 cargas de lavado realizadas". Hagamos cuentas: eso representa menos de cinco cargas por usuario en un año completo. ¿Es eso realmente un programa transformador o una respuesta mínima a una necesidad estructural?

El transporte escolar gratuito y Movivan son iniciativas positivas en teoría, pero el alcalde mismo reconoce que "no está contemplando programas nuevos" y que su estrategia es "mantener y fortalecer" lo existente. En otras palabras: administración de mantenimiento. En un municipio que crece aceleradamente en población y complejidad urbana, mantener el estatus quo no es suficiente. Es quedarse atrás mientras la demanda ciudadana se multiplica.

¿Dónde está la visión innovadora? ¿Dónde está el programa disruptivo que aborde la informalidad laboral, el déficit de espacios públicos de calidad, o la saturación del transporte público en horas pico? No en los comunicados de prensa, ciertamente.

Guerrero Trápala no oculta su origen político: fue secretario particular del actual gobernador Mauricio Kuri González y asumió como presidente municipal interino cuando Kuri dejó el cargo en 2018. Esa cercanía con el poder estatal es un activo político, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿gobierna Corregidora de manera autónoma o simplemente ejecuta la agenda del gobierno estatal?

Su defensa pública y entusiasta del proyecto "El Batán, Agua Para Todos" es reveladora. Mientras otros actores políticos cuestionan aspectos técnicos y financieros del proyecto, Guerrero calificó esos debates como "discusiones estériles" y acusó a "algunos actores políticos" de "politizar el tema". Una declaración cargada de ironía viniendo de alguien cuya carrera política está íntimamente ligada al grupo en el poder.

El papel del alcalde no es ser vocero del gobernador. Es representar los intereses específicos de su municipio, defender su autonomía presupuestal y negociar desde una posición de fortaleza institucional. Cuando un alcalde descalifica automáticamente cualquier debate crítico como "politización", lo que realmente está haciendo es cerrar espacios de diálogo democrático.

Predial sin Aumento: ¿Virtud o Necesidad Electoral?

Guerrero Trápala anunció con orgullo que "de nueva cuenta no habrá incremento" al impuesto predial en 2026, aunque sí habrá "actualización a las tablas de valores" y "homologación de ciertos criterios". Aquí surge una pregunta técnica fundamental que el alcalde no responde: si las tablas se actualizan y los criterios se homologan, ¿cómo es posible que eso no represente un incremento efectivo para al menos algunos contribuyentes?

Esta es la clase de retórica política que suena bien en un video de redes sociales pero que no resiste un análisis mínimamente serio. O hay aumento encubierto bajo eufemismos administrativos, o hay una decisión de no fortalecer la recaudación municipal en un momento en que las demandas de inversión pública son crecientes. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora.

Además, el timing es sospechosamente conveniente. Mantener el predial congelado en vísperas del proceso electoral de 2027 es una estrategia clásica: privilegiar la popularidad de corto plazo sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Los alcaldes responsables incrementan gradualmente los ingresos propios para reducir la dependencia de las transferencias federales y estatales. Los alcaldes electoreros congelan impuestos y después culpan a otros niveles de gobierno por la falta de recursos.

Diálogo o Simulación: El Caso Punta Esmeralda

En marzo de 2025, vecinos de Punta Esmeralda se manifestaron contra la construcción de una gasolinera que dañó la barda perimetral del condominio. La respuesta del alcalde fue inmediata en términos de relaciones públicas: "ya ha dialogado" con los vecinos. Pero, ¿y después qué? ¿Se detuvo la obra? ¿Se reparó el daño? ¿Se sancionó a la empresa responsable? ¿Se revisaron los permisos de construcción?

El gobierno municipal no informó sobre resultados concretos. Solo "diálogo". En la política mexicana contemporánea, "dialogar" se ha convertido en un verbo que no significa absolutamente nada. Es la acción perfecta para aparentar apertura sin comprometer soluciones. Se dialoga, se escucha, se toma nota, y después... silencio. Mientras tanto, la gasolinera probablemente sigue operando y la barda perimetral sigue dañada.

Este episodio es emblemático de un estilo de gobierno: reactivo en lugar de preventivo, orientado a la contención mediática más que a la resolución sustantiva de conflictos.

El Síndrome del "Primer Municipio Sin Hambre"

Cuando rindió protesta en octubre de 2024, Guerrero Trápala declaró que su "reto" era que "al término de la administración Corregidora sea el primer municipio sin hambre del estado". Una meta noble, sin duda. También sería profundamente irresponsable si no viene acompañada de indicadores medibles, presupuesto etiquetado y mecanismos de evaluación transparentes.

Más de un año después, no existe información pública sobre cómo se está midiendo el progreso hacia esa meta. ¿Cuántas personas en situación de inseguridad alimentaria hay actualmente en Corregidora? ¿Cuál es la línea base? ¿Cuáles son las metas intermedias? ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal se destina específicamente a este objetivo?

Sin datos, sin metodología, sin rendición de cuentas, declaraciones como "primer municipio sin hambre" no son compromisos políticos. Son marketing aspiracional. Son frases diseñadas para sonar bien en un discurso de toma de protesta pero que evaporan en el día a día de una administración que parece más preocupada por inaugurar lavanderías públicas que por erradicar el hambre estructural.

La Ausencia de Autocrítica

Quizás lo más preocupante de la gestión de Guerrero Trápala no es lo que hace o deja de hacer. Es su incapacidad aparente para reconocer limitaciones, admitir errores o mostrar humildad institucional. Cada comunicado oficial es una celebración, cada programa es un "logro histórico", cada acción es un "paso firme hacia la consolidación".

En ningún momento se le ha escuchado decir: "Este programa no funcionó como esperábamos y vamos a ajustarlo". O: "Cometimos un error en esta decisión y vamos a corregirlo". O simplemente: "No tenemos todas las respuestas y necesitamos apoyo de la ciudadanía y de expertos".

Un alcalde que solo celebra sus propios supuestos logros no es un líder. Es un relacionista público. Y Corregidora no necesita un relacionista público. Necesita un gobernante capaz de tomar decisiones difíciles, confrontar intereses poderosos, innovar en política pública y, sobre todo, rendir cuentas de manera transparente.

Conclusión: El Costo de la Mediocridad Cómoda

Josué Guerrero no es el peor alcalde que Querétaro ha tenido. Pero eso no es un mérito; es un estándar lamentablemente bajo. En un municipio con el potencial económico, demográfico e institucional de Corregidora, conformarse con la mediocridad administrada es una traición al futuro.

Los ciudadanos de Corregidora merecen más que lavanderías públicas y programas de transporte escolar que apenas cubren la demanda básica. Merecen un gobierno municipal que piense a veinte años, que invierta en infraestructura estratégica, que profesionalice su burocracia, que implemente tecnología de punta en seguridad y servicios, y que tenga el coraje político de tomar decisiones impopulares cuando la evidencia técnica las justifica.

"A Paso Firme" suena bien como eslogan. Pero si ese paso es lento, si la dirección es incierta, y si el destino es simplemente más de lo mismo, entonces no importa qué tan firme sea: seguirá siendo insuficiente.

Corregidora no necesita un administrador de programas sociales modestos. Necesita un líder transformador. Y hasta ahora, Chepe Guerrero no ha demostrado serlo.