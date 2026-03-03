Corregidora, 3 de marzo de 2026. — Más de ocho mil personas en la zona de El Pueblito cuentan con una cancha de fútbol 11 renovada tras la rehabilitación de la Unidad Deportiva El Pueblito, que incluyó la instalación de pasto sintético con una inversión superior a un millón 503 mil pesos.

La obra fue entregada por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

Más de ocho mil personas se benefician con el nuevo espacio deportivo en Corregidora. rotativo.com.mx

La intervención abarcó la preparación completa del terreno para recibir la nueva superficie, además de la colocación de porterías metálicas móviles, redes nuevas, malla ciclónica y red perimetral.

El conjunto de mejoras busca ofrecer un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva en una de las zonas con mayor actividad recreativa del municipio.

Con esta entrega, la rehabilitación de infraestructura deportiva en Corregidora suma un nuevo espacio equipado con materiales duraderos que reducen los costos de mantenimiento frente a las canchas de pasto natural.

Mauricio Kuri y Chepe Guerrero entregaron la cancha rehabilitada en la Unidad Deportiva El Pueblito. rotativo.com.mx

El fútbol 11 es una de las disciplinas con mayor demanda en las unidades deportivas del municipio.

Los espacios deportivos rehabilitados con pasto sintético permiten un uso más intensivo sin deterioro acelerado, lo que amplía la disponibilidad de horarios para ligas, escuelas de fútbol y actividades recreativas abiertas a la comunidad.