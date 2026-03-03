Rehabilitan cancha de fútbol en Unidad Deportiva El Pueblito, Corregidora

Gobierno estatal y municipal invierten más de 1.5 mdp en pasto sintético y equipamiento deportivo.

Cancha de fútbol 11 con pasto sintético rehabilitada en la Unidad Deportiva El Pueblito en Corregidora Querétaro

Más de ocho mil personas se benefician con el nuevo espacio deportivo en Corregidora.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 03, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Corregidora, 3 de marzo de 2026. — Más de ocho mil personas en la zona de El Pueblito cuentan con una cancha de fútbol 11 renovada tras la rehabilitación de la Unidad Deportiva El Pueblito, que incluyó la instalación de pasto sintético con una inversión superior a un millón 503 mil pesos.

La obra fue entregada por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

Cancha de f\u00fatbol 11 con pasto sint\u00e9tico rehabilitada en la Unidad Deportiva El Pueblito en Corregidora Quer\u00e9taro Más de ocho mil personas se benefician con el nuevo espacio deportivo en Corregidora. rotativo.com.mx

La intervención abarcó la preparación completa del terreno para recibir la nueva superficie, además de la colocación de porterías metálicas móviles, redes nuevas, malla ciclónica y red perimetral.

El conjunto de mejoras busca ofrecer un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva en una de las zonas con mayor actividad recreativa del municipio.

Con esta entrega, la rehabilitación de infraestructura deportiva en Corregidora suma un nuevo espacio equipado con materiales duraderos que reducen los costos de mantenimiento frente a las canchas de pasto natural.

Cancha de f\u00fatbol 11 con pasto sint\u00e9tico rehabilitada en la Unidad Deportiva El Pueblito en Corregidora Quer\u00e9taro Mauricio Kuri y Chepe Guerrero entregaron la cancha rehabilitada en la Unidad Deportiva El Pueblito. rotativo.com.mx

El fútbol 11 es una de las disciplinas con mayor demanda en las unidades deportivas del municipio.

Los espacios deportivos rehabilitados con pasto sintético permiten un uso más intensivo sin deterioro acelerado, lo que amplía la disponibilidad de horarios para ligas, escuelas de fútbol y actividades recreativas abiertas a la comunidad.

gobiernoinfraestructuraobras publicaschepe guerreromauricio kuri

Reciente

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.

Proyecto de transporte eléctrico con paradas en el primer cuadro de Querétaro para integración con microbús y estacionamientos
Querétaro

Transporte eléctrico en Querétaro tendrá 30 paradas en centro

Movilidad define rutas integradas a microbús y estacionamientos periféricos, aunque sin fecha de licitación.

Vista del Estadio Corregidora previo al partido Querétaro vs América por la jornada 10 del Clausura 2026
Deportes

Querétaro vs América en La Corregidora: claves del duelo de la jornada 10

América arrastra la goleada ante Tigres y enfrenta calendario saturado; Querétaro apuesta por su fortaleza local.