Pérdidas por 150 mdp en Querétaro tras cierre de comercios y suspensión de clases

CANACOPE impulsa "Viernes Muy Mexicano" para reactivar consumo local tras suspensión de actividades

Comercios del centro de Querétaro durante la reapertura paulatina tras el cierre de comercios por suspensión de actividades en febrero 2026

Comercios de la zona metropolitana retomaron actividades de forma gradual a partir del martes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 27, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 27 de febrero de 2026. — La suspensión de clases y el cierre temporal de comercios durante dos días y medio dejaron pérdidas estimadas en 150 millones de pesos en Querétaro, tras los hechos registrados el domingo pasado que impactaron la actividad económica en 15 estados del país.

A nivel nacional, las afectaciones en las entidades más golpeadas alcanzaron aproximadamente 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sector empresarial.

Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio y Pequeño del Estado de Querétaro (CANACOPE), detalló que el cierre de comercios en Querétaro comenzó desde el domingo, cuando tiendas de conveniencia y otros negocios suspendieron operaciones por decisión de sus corporativos o de manera preventiva.

El lunes, con la suspensión de clases decretada, la inactividad se extendió a prácticamente todo el sector comercial de la entidad.

"Las pérdidas generadas en el consumo fueron de aproximadamente 150 millones de pesos, derivado de la suspensión de actividades y el cierre preventivo", expresó el líder empresarial.

El presidente de CANACOPE precisó que las afectaciones corresponden exclusivamente a esos días de parálisis y que, a partir del martes, la entidad comenzó a retomar la normalidad con la reapertura paulatina de negocios. Sin embargo, reconoció que la recuperación no ha sido inmediata ni se ha dado en un solo impulso.

Estrategia de reactivación tras cierre de comercios en Querétaro

Para acelerar la recuperación, el sector comercio, servicios y turismo impulsa el "Viernes Muy Mexicano" este 27 de febrero, una iniciativa que busca incentivar la derrama económica en Querétaro mediante ofertas y promociones que prioricen productos locales y nacionales. La campaña apunta a fortalecer directamente a los comerciantes de la entidad.

"Vamos a impulsar el Viernes Muy Mexicano para fortalecer el comercio local y reactivar la derrama económica en el estado", explicó Chávez Hidalgo.

Además de la jornada promocional, CANACOPE lleva adelante una campaña directa, puerta por puerta, para invitar a comerciantes a sumarse a la estrategia de reactivación.

La expectativa del gremio es que estas acciones permitan restablecer plenamente la dinámica económica en los próximos días y consolidar el regreso a la normalidad tras la suspensión temporal de actividades comerciales que afectó a la entidad.

comercionegociosseguridad

Reciente

Artesanía textil de lana y sarape del municipio de Colón que busca ser declarada patrimonio cultural inmaterial de Querétaro
Legislatura

Arte textil de lana de Colón busca ser patrimonio cultural de Querétaro

Legislatura exhorta al Ejecutivo estatal a declarar el arte textil de lana del municipio de Colón como patrimonio cultural inmaterial de Querétaro.

Sesión plenaria del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para fortalecer la atención de salud mental en la entidad
Legislatura

Congreso de Querétaro fortalece atención de salud mental con reforma

Legisladores reforman Ley de Salud para que autoridades privilegien actividades preventivas y atención de trastornos emocionales en Querétaro.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para detección oportuna de cáncer de próstata en la entidad
Legislatura

Querétaro aprueba ley para detección oportuna de cáncer de próstata

Legisladores aprueban reforma a Ley de Salud que impulsa campañas de prevención y atención oportuna del cáncer de próstata en Querétaro.

Estadio Corregidora de Querétaro durante partido de la Selección Mexicana donde se registró convivencia pacífica de familias
Legislatura

Querétaro demostró ser tierra de paz con partido en el Corregidora: Correa

Correa reconoce coordinación de autoridades y liderazgo de Kuri tras evento masivo sin incidentes en el Estadio Corregidora.