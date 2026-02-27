Querétaro, 27 de febrero de 2026. — La suspensión de clases y el cierre temporal de comercios durante dos días y medio dejaron pérdidas estimadas en 150 millones de pesos en Querétaro, tras los hechos registrados el domingo pasado que impactaron la actividad económica en 15 estados del país.

A nivel nacional, las afectaciones en las entidades más golpeadas alcanzaron aproximadamente 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sector empresarial.

Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio y Pequeño del Estado de Querétaro (CANACOPE), detalló que el cierre de comercios en Querétaro comenzó desde el domingo, cuando tiendas de conveniencia y otros negocios suspendieron operaciones por decisión de sus corporativos o de manera preventiva.

El lunes, con la suspensión de clases decretada, la inactividad se extendió a prácticamente todo el sector comercial de la entidad.

"Las pérdidas generadas en el consumo fueron de aproximadamente 150 millones de pesos, derivado de la suspensión de actividades y el cierre preventivo", expresó el líder empresarial.

El presidente de CANACOPE precisó que las afectaciones corresponden exclusivamente a esos días de parálisis y que, a partir del martes, la entidad comenzó a retomar la normalidad con la reapertura paulatina de negocios. Sin embargo, reconoció que la recuperación no ha sido inmediata ni se ha dado en un solo impulso.

Estrategia de reactivación tras cierre de comercios en Querétaro

Para acelerar la recuperación, el sector comercio, servicios y turismo impulsa el "Viernes Muy Mexicano" este 27 de febrero, una iniciativa que busca incentivar la derrama económica en Querétaro mediante ofertas y promociones que prioricen productos locales y nacionales. La campaña apunta a fortalecer directamente a los comerciantes de la entidad.

"Vamos a impulsar el Viernes Muy Mexicano para fortalecer el comercio local y reactivar la derrama económica en el estado", explicó Chávez Hidalgo.

Además de la jornada promocional, CANACOPE lleva adelante una campaña directa, puerta por puerta, para invitar a comerciantes a sumarse a la estrategia de reactivación.

La expectativa del gremio es que estas acciones permitan restablecer plenamente la dinámica económica en los próximos días y consolidar el regreso a la normalidad tras la suspensión temporal de actividades comerciales que afectó a la entidad.